Противостояние с Москвой и Пекином: Какой будет внешняя политика США, если Байден станет президентом

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден. Фото: REUTERS

Утвержденный съездом демократов кандидатом в президенты США Джо Байден практически все время обходил стороной вопросы внешней политики, ограничиваясь лишь короткими обещаниями вести себя на международной арене куда жестче, чем Трамп.

Но, наконец, представлена его внешнеполитическая доктрина. Главное место в ней уделено пандемии коронавируса и вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с COVID-19 и его последствиями.

С Китаем Байден намерен вести себя строже, чем Трамп. Но предпочтет действовать не в одиночку, а искать союзников и тесно сотрудничать с ними для того, чтобы оказывать на Пекин давление.

России Байден намерен противостоять. Кандидат в президенты США от демократов считает, что «Кремль оказывает большое влияние на страны Европейского союза и нападает на основы демократии, стремится ослабить НАТО и подорвать избирательную систему США».

Что же касается стран Ближнего Востока, то еще будучи сенатором и вице-президентом США Байден неоднократно участвовал в переговорах с лидерами Ирака, Израиля, Сирии, Ирана. Намерен он продолжать переговорный процесс и в случае своего избрания президентом Соединенных Штатов.

Наконец, он займется еще и экологическими проблемами мирового масштаба, бросив все силы на разработку плана по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, что должно решить глобальную проблему человечества – изменение климата.

КСТАТИ

Выборы в США: Обама в юбке готовится править Америкой и всем миром

Кандидат в вице-президенты США Камала Харрис сделала карьеру в постели женатого шефа вдвое старше ее (подробности)