ВКонтакте впервые проведёт двухнедельный онлайн-хакатон

ВКонтакте начинает принимать заявки на «Вездекод» — двухнедельный хакатон по мобильной и веб-разработке, а также дизайну. Соревнование впервые пройдёт полностью онлайн: получать задания и следить за рейтингом участники будут в VK. Пять лучших команд выиграют технику Apple, а остальные смогут потратить заработанные баллы на эксклюзивные вещи с символикой ВКонтакте.

Наталья Танаева, руководитель команды бренда работодателя:

«Мы, как и наша аудитория, ужасно соскучились по IT-соревнованиям, которые сорвались из-за пандемии. Поэтому мы воссоздали условия хакатона в онлайне: построили задания таким образом, чтобы команды постоянно находились в пылу состязания. Рассчитываем, что новый формат не только понравится заядлым хакатонщикам, но и поможет проявить себя талантам из регионов — иногда им сложнее добраться до крупных соревнований просто потому, что они далеко живут».

Соревнование начнётся 7 сентября. Участвовать могут люди старше 14 лет — в одиночку или командой до четырёх человек. Задания делятся на несколько видов. Одни будут ежедневно появляться в сообществе VK Tech — отправить их решение нужно в течение суток. Кроме того, участников пригласят в закрытое сообщество «Вездекода» — там они найдут дополнительные задачи, взяться за которые можно в течение всего соревнования, а также испытания, которые публикуются в случайное время, а выполнить их нужно за пару часов.

За каждое решённое задание начисляются баллы. Следить за их количеством и общим рейтингом команды смогут в сообществе «Вездекода». Полученные баллы можно потратить на сувениры от ВКонтакте.

Более того, каждый из участников пяти лучших команд получит:

I место — MacBook Pro;

II место — Apple iPhone 11 Pro;

III место — iPad Air;

IV место — Apple Watch Series 5;

V место — AirPods Pro.

Соревнование завершится 21 сентября. Присоединиться к нему можно в любой момент, но лучше сделать это как можно раньше: так участники успеют решить больше заданий и получить больше баллов, а также не упустят сувениры по душе — их количество ограничено.

Заявки на участие в «Вездекоде» принимаются в мини-приложении: vk.cc/vezdekod.

В период самоизоляции ВКонтакте запустила образовательный проект об IT для школьников VK Tech | Lessons. Из цикла видеолекций от сотрудников зрители узнают о самых разных направлениях работы в технологических компаниях на примере VK: от дизайна и управления продуктом до аналитики, развития инфраструктуры и рекламных технологий. Посмотреть видеолекции может любой пользователь в сообществе VK Tech.

ВКонтакте регулярно поддерживает талантливых разработчиков, проводя соревнования и конкурсы для IT-специалистов, а также создавая образовательные программы. В апреле VK запустила грантово-образовательную программу VK Fresh Code для разработчиков мини-приложений с призовым фондом 15 миллионов рублей. Также среди проектов компании — один из крупнейших хакатонов России VK Hackathon, ежегодный чемпионат по программированию VK Cup и митапы о технической работе сервисов ВКонтакте VK Tech Talks, которые проходят в разных городах России.