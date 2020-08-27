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Танковый биатлон на Армейских международных играх 27 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

В пятый день Игр 27 августа 2020 года на полигоне Алабино в Танковом биатлоне соревнуются команды из Узбекистана, Казахстана, России, Кыргызстана
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Команды выступают на танках Т-72

Команды выступают на танках Т-72

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На подмосковном полигоне Алабино 27 августа 2020 года начался пятый день Армейских международных игр. Необычайно зрелищные соревнования военных никого не оставят равнодушными. В скорости, маневренности, мастерстве управления военной техникой соревнуются команды первого дивизиона из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Организаторы АрМи-2020 - «Танкового биатлона» подготовили для команд непростую трассу. Уверенность и мастерство помогут танкистам преодолеть подготовленные препятствия и поразить все цели.

Экипажи команд выступают на танках Т-72 или аналогичной технике. Конкурс состоит из индивидуальной гонки и эстафеты.

За первые дни танкового биатлона российская команда поразила все мишени без промаха и продемонстрировали лучшее время прохождения танковой трассы.

Армия и безопасностьАрмия

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