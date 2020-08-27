В Минске штурмовали посольство Ливии

Ранним утром в четверг группа неизвестных попыталась взять штурмом посольство Ливии в столице Белоруссии. Фото: предоставлено КП очевидцами

На кадрах видеонаблюдения, которые переслал мне подписчик моего телеграм-канала – несколько здоровых мужиков, перелезающих через забор дипмиссии. Ранним утром в четверг группа неизвестных попыталась взять штурмом посольство Ливии в столице Белоруссии. И даже, как пишут местные СМИ, пытались вытащить и намять бока послу, однако охране удалось его отбить. Как выясняется, за этой атакой стоял бывший первый атташе посольства. И тут необходимо небольшое «лирическое» отступление.

В Ливии сейчас – фактически двоевластие. Одно правительство национального согласия, возглавляемое Фаизом Сараджем, заседает на западе страны – в Триполи. Другое – на Востоке со столицей в Бенгази и своей Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром. Отношения между ними натянутые. А если называть вещи своими именами, они воюют между собой. И вот внутренние североафриканские разборки материализовались в столице Белоруссии.

Дело в том, что в дипмиссии располагаются представители Бенгази. А на здание посольства претендует бывший его сотрудник, присягнувший Сараджу. Приехавшие в разгар этих «терок» омоновцы долго пытались вникнуть, кто же из этих ливийцев - настоящие дипломаты, способные представлять свою страну в Белоруссии. Но так и не разобрались в хитросплетениях Магриба и… уехали. Сотрудники КГБ, отсмотрев записи видеонаблюдения, тоже «умыли руки» - разбирайтесь сами.

Между тем, нападавшие предупредили, что если «хафтаровцы» не покинут здание, то «сараджевцы» снова пойдут на штурм. Правоохранители, как выяснилось, обеспечить безопасность дипмиссии не могут. Вполне возможно, что внутри за это отвечают россияне. По крайней мере, как сообщает портал tut.by, Месяц назад уже предпринималась попытка штурма посольства. После этого МИД страны обратился за помощью в российские охранные структуры.

Фото: предоставлено КП очевидцами

Кстати, именно представители Триполи, поддерживаемые Турцией, жаловались, что на ливийском фронте против них воюет частная военная компания из России. Пикантная ситуация, учитывая недавний скандал с 33-мя богатырями.