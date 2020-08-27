В парламенте Сербии появилась обворожительная женщина-депутат

Александру Грозданович называют «сербской Барби». Фото: instagram.com/anagrozdanovicc

В очередном созыве парламента Сербии тамошняя Социалистическая партия (СПС) решила усилить свой состав новыми членами.

Одна из них - юрист Александра Грозданович, вызвавшая настоящий бум в соцсетях и уже получившая прозвище «сербской Барби».

Известно, что Грозданович полностью привержена взглядам руководителя СПС Ивицы Дачича, который на данный момент руководит партией, появившейся в результате слияния Союза коммунистов Сербии и Социалистического союза трудового народа Сербии.

Первым главой СПС был бывший президент Югославии Слободан Милошевич, которого «сербская Барби» очень уважает. Также, по словам самой Грозданович, Ивица Дачич – самый умный политик Сербии.

Об Александре известно, что она полностью разделяет все взгляды своего партийного босса, прекрасно ладит с ним и любит водить автомобиль немецкого производства. Про нее шутят, что она представляет собой смертельную угрозу для сербских олигархов и сербской мафии.

Интересно, что Instagram красавицы-социалистки заполнен ее фотографиями, на которых запечатлены рабочие и личные моменты ее жизни, но вот комментарии к большинству из них отключены.