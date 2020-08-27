Операция «Сахалинский гамбит», или Как «КП» черепах на остров для маленькой девочки доставляла

Милая, добрая и улыбчивая Вероника обрадовалась. На фото кажется, что застенчивая девочка ошарашена. Фото: Мария Рябова

Картина вторая.

Финальная.

Осторожно, гештальты закрываются!

Ну что, товарищи?

Что, братцы?

Ждали чуда?

Верили? Переживали?

И не зря.

Первая часть спецоперации "Сахалинский гамбит" провалилась.

Мы не успели найти нужное количество пресмыкающихся нужного возраста за нужный промежуток времени — то есть пока самолет не опустился в Южно-Сахалинске — и вручить их малышке, которую не пустили на борт самолета в Москве с двумя черепашками.

И не то, чтобы мой сахалинский друг Илья Шамазов ползал, как черепаха. Как раз наоборот.

Просто не нашлось. Блицкриг не случился.

Пришлось взять паузу и тщательно продумать вторую часть операции. Ведь задача стояла по сути элементарная:

- установить имена и адреса

- найти на острове Сахалин маленькую девочку, которая мечтала о черепашках

Фото: Мария Рябова

- доставить в Южно-Сахалинск двух маленьких черепашат (в городе их купить не получилось - попросту нет!)

- радоваться, принимать поздравления, гладить себя по головке

Поскольку никакого ответа и реакции от авиакомпании, с которой случился инцидент, не последовало, а десять удочек, закинутых по сахалинским форумам и СМИ, не дали улова, пришлось действовать своими силами.

В результате оперативной разработки удалось:

- установить имя мамы и девочки, которых не пустили на рейс «Аэрофлота»

- установить телефон мамы и место прописки мамы и дочки.

Казалось бы, готово? Бери черепах да вези.

Все закончилось хорошо. Фото: Мария Рябова

Как бы не так.

Опергруппа «Эйс Вентура», выехавшая по адресу прописки, в доме семью не обнаружила (звучит музыка из программы "Криминальная Россия. Современные хроники"). Дом сдавался. И жильцы по поводу фактического адреса хозяев ничего не знали.

А, значит, начинай все сначала...

«Так почему ты сразу не позвонил маме, идиот, раз телефон есть?»

Не торопитесь.

Во-первых, сахалинские форумчане, как оказалось, передали маме мой номер, опубликованный в Сахком — самом популярном (после "КП") островном СМИ. И перезванивать она не стала.

Обиделась, так и подумал.

Не в очень красивом свете описано произошедшее в Шереметьево. Но правдиво, уж простите меня, Анжелика. И все видел. И не я один. И в комментариях заступался за маму, потому что состояние аффекта и сумасшедшей родительской любви никто не отменял. Сам такой.

Во-вторых, ключевой фактор операции «Фауну в каждый дом» — неожиданность.

Это ДОЛЖЕН был быть сюрприз.

В-третьих, у нас все еще не было двух маленьких черепах.

Начнем с последнего пункта. Раз одна авиакомпания не захотела везти зверушек, поищем другую. Есть программа перевозки такого груза у S7 — и даже без сопровождения. Но пока я дочитал список документов, которые нужно для этого собрать, август подошел к концу. Надо было действовать решительнее. В это время в Южно-Сахалинске мои друзья Илья и его прекрасная жена Маша нашли-таки двух черепах. В разных местах. Взрослых.

Фото: Мария Рябова

И больших.

Не то.

И тут в дело снова вмешалось чудо (мы называем это божьим промыслом). Идя с работы, Илюха случайно увидел возле рынка прыщавого студента и коробочку возле него. В ней плескались маленькие черепашата — их было много.

Двоих он забрал.

Попробовав еще несколько вариантов, решили звонить маме.

Тут тоже нужен был план и жесткий отказ от интеллигентских замашек. Шанса промахнуться не было. Если мама не взяла бы трубку (послала/наорала/вежливо отказалась по каким-то причинам/сказала, что уже купили котенка), все пошло бы насмарку. Поэтому решил ставить перед фактом — черепах доставили. По месту прописки курьер вас не нашел. Куда теперь везти?

На случай отказа был план Б: звонок уже с сахалинского номера — девушка, тут вам посылка, в аэропорту находится, надо забрать, а то привезем по месту работы и оставим.

Какие только волчьи шкуры не приходится носить ради детского счастья.

На звонок мама ответила опасливо, но положительно. Согласилась связаться с «курьером» и принять посылку.

Остальное было делом техники. Мои техничные друзья с ребенком на руках, побросав работу и поликлиники, разрядив телефоны, в поту (+31 у них, бессовестных!) неслись, чтобы успеть в назначенное время, когда мама забирала дочь из сада, и все же взяли этот Тулон.

Милая, добрая и улыбчивая Вероника обрадовалась. На фото кажется, что застенчивая девочка ошарашена — она не скачет от счастья по улице и не падает на асфальт, как принято в инстаграме или тик-токе — так выглядит внезапное (сложно поверить, КАК это произошло) счастье, которое может настигнуть каждого из нас.

И пусть периодически настигает.

P.S. В 1976 году в «Комсомолке» появился легендарный сюжет. История, которая разорвала в клочья сердца советских граждан. Речь о крохотной заметке про овчарку Пальму, что два года ждала улетевшего хозяина в аэропорту Домодедово. Буквально жила там, подрываясь на каждый "Ил-18".

Мы описали эту историю задолго до выхода "Хатико". Редакцию тогда завалили мешками писем.

Мы описали эту историю задолго до выхода "Хатико"

История с черепашками чем-то на нее похожа. С другой — там хозяин улетел и больше не вернулся, бросив смертельно преданного пса (Пальму потом забрала женщина из Киева). А здесь — мама все же решилась и не дала заднюю, а дала зеленый свет, за что ей сердечное спасибо. Все закончилось хорошо, потому что сахалинские друзья и все мы тоже поверили в чудо.

Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец