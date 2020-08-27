«Русский дом» в швейцарском Давосе откроет свои двери летом 2021 года

Фото фонда Росконгресс

Официальная российская резиденция «Русский дом» в швейцарском Давосе в очередной раз откроет свои двери летом 2021 года. Об этом стало известно после официального сообщения о переносе дат Всемирного экономического форума.

За прошедшие годы существования проекта «Русский дом» стал не только одним из центральных мест встречи представителей международных деловых и официальных кругов, но и значимой дискуссионной площадкой на карте Давоса с узнаваемым форматом и имиджем. Каждый год площадка принимает несколько тысяч гостей из более чем 70 зарубежных стран.

Важнейшим элементом «Русского дома» является полноформатная деловая программа, работа над которой ведется круглогодично. Кроме того, «Русский дом» традиционно знакомит представителей международных деловых и официальных кругов с бизнес-возможностями России, инвестиционными проектами, а также демонстрирует богатство русской культуры и традиций на международной арене.О датах проведения мероприятий в рамках проекта «Русский дом» будет объявлено дополнительно.

Официальный сайт проекта «Русский дом»: houserussia.com.