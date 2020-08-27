На радость Петросяну: Татьяна Брухунова демонстрирует смелое декольте

Евгений Петросян с молодой женой Татьяной Брухуновой улетел на курорт. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян с молодой женой Татьяной Брухуновой улетел на курорт. Супруги отправились в Сочи. Пятая избранница сатирика призналась, что по-настоящему счастлива.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поселились в одном из самых дорогих отелей. Они привыкли к роскоши и не жалеют на это средств.

"Даже не верится, что это был первый полет за пять месяцев. И он так быстро прошел, что я не хотела выходить после посадки. Сочи!", - написала в блоге 31-летняя жена юмориста.

После чего опубликовала фото из номера. Она показала огромную двуспальную кровать. В глаза бросается роскошное убранство - дубовый пол, стены, отделанные гобеленом, картины.

По прибытии на курорт муж с женой решили провести время в одном из самых популярных ресторанов. "В первый вечер после прилета в Сочи - в самый классный ресторан города. А еще здесь шеф - мегакрасавчик!", - радостно сообщила Татьяна. А вскоре после этого опубликовала кадр, на котором позирует на хорошо освещенной веранде с видом на ночное море.

Поклонники порадовались за знаменитостей, которые смогли вырваться из шумной Москвы в последние дни лета. Зная любовь Брухуновой к изысканным ресторанам и интересным блюдам, фолловеры стали советовать ей различные места для посещения. Одна из подписчиц поинтересовалась у Татьяны, почему она даже во время отдыха не публикует в соцсетях фотографии с любимым мужем. "Я не считаю правильным выкладывать личную жизнь на показ. Блог - это не семейный фотоальбом", - лаконично ответила супруга Евгения Вагановича.

Зато на радость мужу осмелилась продемонстрировать на публике глубокое декольте, когда пришла на пляж. Жена 74-летнего сатирика буквально светится от счастья в черном топе и шелковом костюме в пижамном стиле.

К слову, сам артист выглядит молодцом. Рядом с молодой возлюбленной помолодел и преобразился. От похудевшей звезды глаз не отвести. "Всем хорошего настроения!", - пожелал поклонникам любимец публики.

Стоит отметить, что для поддержания формы Евгений Ваганович постоянно занимается спортом. Он посвящает фитнесу полтора часа и делает 30 упражнений на каждой тренировке. Юморист считает, что ему еще не пришло время стареть. И благодарит врачей, которые помогают ему в борьбе за здоровье. Он не раз отмечал, что старость - один-единственный способ подольше прожить. Но для этого приходится заниматься собой.