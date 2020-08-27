ВКонтакте запустила в «Клипах» AR-фоны с технологией 360 градусов

Уже сейчас среди эффектов в формате 360° доступны фотопейзажи (джунгли, пляжи, поверхность Луны)

В «Клипах» ВКонтакте появились AR-фоны с технологией 360°: новая функция перенесёт автора видео в виртуальное пространство, которое будет изменяться вместе с тем, как пользователь двигает камерой. Подобной возможности нет ни в одном другом сервисе для создания и просмотра коротких вертикальных видео — это способ выделить свои клипы на фоне остальных и привлечь внимание аудитории.

Виртуальное пространство в «Клипах» становится одним из способов путешествовать, пока границы закрыты, и радовать подписчиков «отпускным» контентом. Уже сейчас среди эффектов в формате 360° доступны фотопейзажи (джунгли, пляжи, поверхность Луны) и необычные места (баня, тренажёрный зал или барабан стиральной машинки). Кроме того, пользователь может снять клип, виртуально переместившись в другой город (Лондон, Нью-Йорк или Сидней) или к известной достопримечательности (египетским пирамидам, Великой Китайской стене, Красной площади).

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«Технология 360° для AR-фонов — собственная разработка ВКонтакте. Она стала логичным развитием эффекта замены фона, которым активно пользуются авторы клипов. Новое решение базируется на алгоритмах глубокого обучения для сегментации человека в режиме реального времени и алгоритмах визуализации сферических панорам. Эффект присутствия достигается благодаря акселерометру, который встроен в телефоны, — он реагирует на движение камеры и позволяет соответствующим образом менять изображение в кадре. В будущем технология может применяться в других сервисах — например, видеозвонках и историях».

Ранее ВКонтакте и группа контентмейкеров Dream Team House объявили о сотрудничестве и открыли первый в истории VK блогерский дом. Авторы живут в общем пространстве, там же снимают креативные вертикальные видео и публикуют их в «Клипах» ВКонтакте. За первый месяц работы раздел собрал 3 млрд просмотров, а ежедневно клипы на платформе просматривают больше 200 млн раз.