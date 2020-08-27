Почему коммунистов не смущают кандидаты с уголовным прошлым?

Среди кандидатов в депутаты Магаданской облдумы, выдвинутых КПРФ на выборы 13 сентября, оказались сразу несколько лиц с уголовным прошлым. За ними числятся серьезные преступления, такие как грабеж, угон автомобиля и даже причинение тяжкого вреда здоровью. Возглавляет список коммунистов с судимостью предприниматель Рамиль Рагимов, сильно изувечивший человека в 2012 году, сообщает «Правда.Ру».

«Это крайне неприятная для репутации кандидата и партии (КПРФ — ред.) история, которую (коммунистам — ред.) хотелось бы замолчать в расчете на «проскочим», — полагает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. — А не проскочим, так поскандалим на предмет неправомерного недопуска в интересах власти. Привычный ход предвыборного штаба, который предпочел опираться на стереотипы как в бэк-, так и во фронт-офисной работе. Но «фронт» уже не тот. И исходя из той информации, которая была обнародована, КПРФ становится похожей на партию уголовников».

История с судимостью, по данным «Правды.Ру», всплыла в областной избирательной комиссии в процессе регистрации кандидатов от КПРФ. Согласно требованиям действующего избирательного законодательства, кандидаты в депутаты региональных законодательных собраний обязаны указывать в документах наличие у них судимости. Но, как отмечает издание, коммунисты попытались скрыть эту информацию под предлогом, что она уже погашена.

Например, пожарный караула МЧС России по Магаданской области Денис Азьмука попытался утаить, что был осужден по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Иван Пархунов восемь лет назад предстал перед судом по обвинению по статье 116 УК РФ «Побои». До этого он уже был судим по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

За гораздо более тяжелые преступления против жизни и здоровья человека получил три года «условно» по статьям 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 113 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта» известный в Магадане бизнесмен Рамиль Рагимов.

Как следует из приводимых изданием «Правда.Ру» материалов уголовного дела, 1 сентября 2012 года вечером Рагимов и еще двое неизвестных «лиц кавказской национальности в грубой и циничной манере прокомментировали проходившую мимо несовершеннолетнюю славянскую девушку. За девушку вступился знакомый ее родителей». За это Рагимов жестоко избил его. Согласно выдержкам из медицинского заключения, потерпевший получил «закрытую тупую травму груднои клетки с переломами 6-7 ребер слева по переднеи подмышечнои линии, повреждение ткани левого легкого, о чем свидетельствуют наличие левостороннего пневмоторакса (воздух в плевральнои полости), пневмомедиастиума (воздух в средостении), коллапса плаща левого легкого (спадение ткани легкого), подкожнои эмфиземы (воздух в мягких тканях). Закрытая тупая травма груднои клетки со всеми входящими в ее состав повреждениями причинена с силои , достаточнои для образования данных повреждении , и квалифицируется как причинившая тяжкии вред здоровью, по признаку опасности для жизни».

Характер травм не вызывает удивления, ведь Рагимов, по данным правоохранительных органов, профессионально владеет навыками рукопашного боя и до 2013 года регулярно посещал бойцовские клубы.

Сейчас Рагимов вполне успешно управляет собственным бизнес-конгломератом из нескольких десятков связанных между собой юридических лиц, среди которых ИП «Камалов Рамиль Камалович», ООО «Платина» и ООО «Артель старателей «Заря». Как отмечают источники, знакомые с этими активами, Рагимов предпочитает вести бизнес жестко, агрессивно и не всегда в соответствии с требованиями закона, утверждает издание. По информации СМИ, бизнесмен занимается силовым прикрытием грузоперевозок.

Кроме того, в собственности предпринимателя находится довольно внушительный автопарк, состоящий из нескольких грузовых машин, двух седельных тягачей Nissan Diesel и Scania, пары полуприцепов-цистерн и дорогих иномарок, среди которых джип Range Rover Sport ценой примерно 6 млн рублей, Nissan Patrol стоимостью около 4,5 млн, а также Audi Q7 не дешевле 4 млн рублей. И это все, видимо, явно не смущает магаданских коммунистов, выдвинувших бизнесмена с криминальным прошлым на выборы от КПРФ, позиционирующей себя как партия «трудового народа».

Так что известный предвыборный агитплакат еще одного кандидата от КПРФ Антона Афанасьева со словами «Не там хожу. Не там ходить буду» на фоне таких кандидатов в депутаты Магаданской областной думы от КПРФ, пожалуй, выглядит неожиданно откровенным. Коммунисты, похоже, и вправду «ходят не там», то есть подчас преступают закон, замечает издание.

Кирилл Кабанов не исключает, что, возможно, «КПРФ всерьез решила, что «своими» людьми в таком особом регионе, как Магаданская область, будут именно такие персоны». Хотя, по его словам, «это только подчеркивает отсутствие какой-либо серьезной работы над социологией со стороны партийного предвыборного штаба».

Сергей Петров

Воспроизведено дословно с Информационного агентства Росбалт.RU. Без комментариев.