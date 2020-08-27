"Это - не диагнозы, а сплошные фантазии": Геннадий Онищенко прокомментировал теории немецких врачей об инциденте с Навальным

Геннадий Онищенко прокомментировал теории немецких врачей об инциденте с Навальным Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, поясните, что это за вещество из группы ингибиторов холинэстеразы? (На Западе пишут и говорят, что Алексей Навальный «был отравлен именно им».)

- Во-первых, этих веществ много. И пока эти вещества не называются.

Зато мы сегодня с упоением читаем фантазии некого Уве Янссонса, которого очень заботливо транслирует наше «Эхо Москвы», который возглавляет Германское междисциплинарное объединение интенсивной и реанимационной медицины.

И вот этот господин Уве Янссонс, нужно отдать ему должное, с большим знанием дела написал фантастический рассказ о том, как действуют эти вещества, как они могут влиять, как они могут применяться. И высказывает целый ряд гипотез.

Я понимаю, что у Янссонса богатый опыт, наверное... Ему вторит госпожа Меркель...

Меркель потребовала от России «наказать виновных по делу Навального». Я думаю, она забыла о том, что в международно-правовом поле у нее - как у руководителя Германии - нет никакого юридического права высказываться в такой манере...

Это как надо понимать, вы мне можете объяснить?

- В принципе, здесь логика-то понятна...

- Ну, конечно же, явно, что это - единая цепь событий. Потому что сегодня Соединенные Штаты ввели санкции против наших военных организаций, правда, не двух, а трех. Это 33-й институт Минобороны, Шиханы так называемые, 48-й (Сергиев Посад) – там, где испытывалась наша вакцина от коронавируса. Кстати, в перечне тех претензий, которые предъявлены к этому институту, черным по белому написано, что именно он занимался испытанием вакцины против коронавируса для гражданских целей.

Так вот, это, в том числе, послужило основанием для наложения санкций на этот институт.

И это делает та страна, которая вдоль наших границ настроила военно-биологических наступательных лабораторий, занимающихся разработкой биологического оружия. Это в Казахстане (в Алма-Ате и в Отаре), в Грузии, в 40 км от города Тбилиси. Сейчас они строят на Украине, в Харьковской области, огромный объект. И вот они нам диктуют, что же нам делать.

А то, что мы испытываем в военном институте, который занимается именно разработкой средств защиты (а вакцина – это средство защиты), ему это вменяется в вину.

Вот до чего мы сегодня дошли. И, конечно, не могу не отметить восторг и восхищение, с которым наша либеральная пресса смакует требования Меркель...

- Извините, что я вас перебью. Как это самое вещество, ингибиторы холинэстеразы, может попасть в организм человека?

- Ингибиторы холинэстеразы - я повторяю - это три вида лекарственных препаратов, которые применяются в медицинской практике, которые сегодня разрешены для применения и широко используются. Три вида, три группы этих препаратов официально разрешены не только у нас, но и во всем мире.

В конце концов, скажи и об этом. Если вы такие грамотные, если вы такие продвинутые...

- Это вы - немецким коллегам.

- Да! Я против подбрасывания всякого рода безграмотной, неквалифицированной информации для средств массовой информации. И задача, здесь, судя по всему - не лечить, а создавать очередное политическое шоу в виде обвинений, в том числе и с господами Скрипалями. По-моему, у ЦРУ исчерпались ресурсы, потому что они играют спектакль по одному и тому же сценарию. То вдруг Скрипали кому-то понадобились, и мы решили якобы их отправить (так и не предъявили нам ничего, в конце концов). Теперь вот - господин Навальный…

- Извините, что опять перебью. Можно ли определить у пациента ингибиторы холинэстеразы?

- Пока они ничего не определили, потому что их (этих веществ) просто не было.

Конечно, можно определить, но пока они (немецкие коллеги) фантазируют. Теперь они учат весь мир, как бороться с этим всем.

- А почему омские врачи не нашли этих веществ? Потому что ингибиторов холинэстеразы не было просто?

- Омские врачи не нашли, потому что их - этих веществ - не применяли. Если вы не принимали вчера алкоголь, господин Гамов, и даже в течение месяца - то самые чувствительные приборы не найдут у вас градусы.

- Точно не принимал!

- Вот потому и наши врачи не смогли найти. И в Германии пока не нашли ничего. Там пока фантазируют.

Этот великий специалист - Уве Янссонс, он не знаком с материалами, которые якобы имеют немецкие специалисты. Он просто высказывает некие предположения на 10 страницах убористого текста, опираясь на эксперименты, которые проводили над людьми немецкие химики и врачи.

- А какие последствия для организма вызывает это вещество?

- Много последствий вызывает разных. Поэтому давайте не будем фантазировать сейчас, поскольку нет пока веществ. Мы с таким же успехом можем поговорить с вами, какие последствия вызывает радиация.

- Спасибо вам огромное.

- Пожалуйста, товарищ Гамов. Я очень рад, что у вас такой живой интерес к этому проявляется.

- Очень живой!

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