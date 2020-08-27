«Около 5 тысяч рублей на ребенка»: Мишустин рассказал о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Михаил Мишустин на заседании правительства. Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
34 миллиарда рублей будут направлены регионам на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
- Сегодня дополнительно направим 34 миллиардов рублей субъектам РФ и городу Байконур на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, это около 5 тысяч рублей на ребенка, - сказал Мишустин.
Премьер отметил, что по указу президента с этого года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям.
Еще дополнительно 50 миллиардов рублей будет выделено на расселение аварийного жилья, в том числе на Дальнем Востоке.
- По поручению президента будем решать проблему ускоренными темпами, - сказал Мишустин.
Кроме того, правительство распределило деньги на поддержку медиков.
- 22 миллиарда рублей пойдут на августовские выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом,
- 1,8 миллиарда рублей — соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом,
- более 320 миллионов рублей — на выплаты медикам центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
А еще Мишустин рассказал, что правительство выделит гранты в размере 1,2 миллиарда рублей на развитие туризма. Деньги смогут получить компании и индивидуальные предприниматели, которые предложат новые проекты по созданию туристических маршрутов и мобильных путеводителей, а также инфраструктуры для безбарьерной среды.
КСТАТИ
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