Расскажи свою экспортную историю успеха

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Российские компании и Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) субъектов Федерации могут через специальный раздел «Предложить новость» на сайте РЭЦ сообщить о своих историях успеха. Сервис работает на прием актуальной экспортной информации, позволяя включить в федеральную повестку региональные новости.

Предложенные информационные сообщения после проверки пресс-центром Группы РЭЦ на наличие информационного повода, публикуются на сайте Информационного агентства «Российский экспортный центр» (зарегистрировано в качестве электронного СМИ по решению Роскомнадзора). Информационное агентство аккумулирует всю информацию об экспорте.

Этот механизм позволяет оперативно собирать новости из регионов, формировать единое информационное экспортное пространство, а также привлекать к сотрудничеству с РЭЦ и региональными центрами поддержки экспорта предпринимателей из субъектов Федерации.

«Так называемая «фабрика экспортных новостей», которую запустил АО «РЭЦ», увеличивает уровень осведомленности жителей нашей страны о внешнеэкономической деятельности и повышает интерес российских компаний к работе на зарубежных рынках», - рассказала PR-директор Российского экспортного центра Валерия Родина.

За первые полгода сервисом воспользовалось более 200 экспортёров. О своих истериях успеха рассказали как представители крупного бизнеса, так и предприятия МСП.

«В условиях посткоронавируса возрастает роль деловой повестки: важно рассказать об успешных бизнес-кейсах, показывать на конкретных примерах, каких высот могут добиться наши предприятия в самых разных областях. И надеемся, что убедим не одну компанию выйти на экспорт и написать свою историю успеха вместе с РЭЦ», - резюмировала Родина.

Истории успеха экспортеров, которые были опубликованы во время пандемии коронавируса, показали, что бизнес, который ориентирован на зарубежные рынки, оказался более устойчивым к экономической конъюнктуре, чем тот, что работает только с внутренним рынком.