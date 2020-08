Что посмотреть в выходные?

Как бы мы ни представляли себе будущее, оно все равно нас обманет и преподнесет кучу незапланированных сюрпризов, среди которых будут и хорошие, и плохие. И все же люди не могут не думать о нем, не представлять, какой станет наша жизнь через много лет, как ее можно сделать лучше и можно ли вообще. В онлайн-кинотеатре IVI стартовал сериал «Дивный новый мир», и мы собрали еще несколько фильмов и сериалов, которые попытались заглянуть в удивительное и непредсказуемое завтра.

Дивный новый мир

Brave New World, 2020

Кадр из фильма

Вольная многосерийная экранизация романа Олдоса Хаксли выстраивает перед нами чудесный мир будущего, где все счастливы: у людей нет недостатка ни в чем, необходимость хранить верность супругам упразднена, дети рождаются в инкубаторах, болезней нет, а за хорошее настроение отвечает специальная таблетка. Она помогает проще относиться к издержкам кастовой системы, ведь социальное расслоение в обществе неизбежно. Впрочем, с утопиями всегда так бывает – придет один человек, который испортит всем праздник. Главного возмутителя спокойствия в этом сериале играет Олден Эренрайк, знакомый зрителям по роли Хана Соло в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

Валериан и город тысячи планет

Valerian and the City of a Thousand Planets, 2017

Кадр из фильма

Самый дорогой фильм в истории французского кино был снят Люком Бессоном, режиссером легендарного «Пятого элемента». В будущем «Валериана» человечество наконец-то вышло в космос, обжило много планет и перезнакомилось с кучей инопланетных рас. Чтобы общаться с ними на нейтральной территории, была создана гигантская космическая станция «Альфа». Она мирно дрейфовала в космосе 400 лет, благополучно выполняя свои функции, но теперь на ней появилась аномальная зона, которая разрастается и грозит гибелью всем обитателям «Альфы». Космические спецагенты Валериан и Лорелин спешат на помощь.

Люди

Humans, 2015-2018

Кадр из фильма

Сложно представить себе чудесное будущее, если в нем никто не делает за вас нудную домашнюю работу. В мире этого сериала у человечества появились высокотехнологичные роботы-слуги. Они очень похожи на людей, но лишены эмоций и привязанностей. Правда, пытливые умы не дремлют, и среди ученых находится такой, которому кровь из носу потребовалось превратить роботов в людей. Семейство Хокинсов как раз купило себе домработницу Аниту, когда в сеть утекла программа, пробуждающая в андроидах чувства.

Короче

Downsizing, 2017

Кадр из фильма

Другую разновидность утопии с последующим ее разоблачением предлагает режиссер Александр Пэйн в фильме «Короче» с Мэттом Дэймоном в главной роли. Ученые научились уменьшать людей, и, казалось бы, какая от этого может быть польза? А все очень просто: поскольку мини-человеку нужно меньше ресурсов, то, даже располагая очень скромным доходом, в уменьшенном виде можно жить просто по-королевски. Поэтому обычный американский гражданин Пол и его жена Одри, измученные хроническим безденежьем, решают уменьшиться и переселиться в чудесный город коротышек. Фантастическую драму можно посмотреть на IVI в 4K формате!

Пассажиры

Passengers, 2016

Кадр из фильма

Жизнь на Земле в мире «Пассажиров» стала такой благополучной, что человеку, который желал бы делать что-нибудь полезное, там нечем заняться. Поэтому инженер Джим Престон в числе других пяти тысяч пассажиров летит на огромном космическом корабле, чтобы строить поселение на другой землеподобной планете. Там его таланты очень пригодятся. Дорога в одну сторону занимает 120 лет, поэтому все спят в гибернационных кабинках, чтобы проснуться только на подлете к новому дому. Не повезло только Джиму: через 30 лет пути его кабинка сломалась, и парень проснулся. Впереди еще 90 лет полета и почти полного одиночества, если не считать бармена-андроида Артура.