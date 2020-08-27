На первый, второй, рассчитайся!

19-21 августа появились статистические данные, которые позволили оппонентам манипулировать ими, представляя их в качестве итогов голосования на первом туре Фото: Михаил ФРОЛОВ

В преддверии выборов губернатора Иркутской области, которые назначены на 11-13 сентября, ВЦИОМ провел социологический опрос местного населения по самому широкому спектру вопросов – от отношения к кандидатам на пост губернатора до общей удовлетворенности жизнью. В исследовании участвовали 1600 человек разного возраста.

В результате на 19-21 августа появились статистические данные, которые позволили оппонентам манипулировать ими, представляя их в качестве итогов голосования на первом туре. Наибольший интерес, естественно, представили именно данные по результатам голосования за того или иного кандидата. Картина получилась следующая: если бы выборы действительно состоялись в это воскресенье, то за врио губернатора Игоря Кобзева проголосовало бы 63 %, Михаила Щапова 10 %, Геннадия Щадова (3 %), Ларису Егорову (3 %), Андрея Духовникова (3 %). При этом нужно отметить, что впервые за многие годы упал рейтинг коммуниста Михаила Щапова, который ранее набирал 12 % голосов. Низкие цифры подтверждены и социологами Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), и внутренними источниками КПРФ. Не в этом ли причина распространения слухов о втором этапе голосования?