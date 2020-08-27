Прививки от гриппа - обязательно, горячее питание в школах - вовремя: Геннадий Онищенко рассказал о подготовке к новому учебному году

Геннадий Онищенко рассказал о подготовке к новому учебному году Фото: Евгения ГУСЕВА

- Геннадий Григорьевич, скоро 1 сентября. Если говорить в целом по стране и по Москве, готовы ли школы принять детей?

- В общем, безусловно, они готовы в подавляющем большинстве. Тем более что в этом году беспрецедентно внимание президента к этой проблеме. Во всяком случае, в новейшей истории впервые глава государства дважды в течение месяца детально разбирает вопрос по готовности образовательных учреждений к началу учебного года.

Мы приняли закон о бесплатном горячем питании детей в начальных классах, выделены специальные целевые средства из федерального бюджета. Тоже беспрецедентно и то, что эта функция прописана в Конституции.

- Геннадий Григорьевич, сколько денег потрачено государством на питание, на здоровье?

- В этом году в бюджете уже 21,9 миллиардов рублей были распределены еще в июле, а вчера прозвучала цифра еще 30 миллиардов рублей - на ближайшие 3 года.

У нас из 38 тысяч с лишним школ в 460 нет пищеблоков. Скорее всего, это приспособленные здания, в основном в сельской местности.

Но из сего не следует, что дети таких школ не должны получать горячее питание. Более того, вчера президент жестко настоял на том, что ребенка нужно кормить в любом образовательном учреждении. Нет пищеблока – надо организовать питание вне школы. На ближайшем предприятии общественного питания. Будет хорошо и местному малому бизнесу, и школе.

- Мы все боимся, что нынче заражаться разными вирусами дети будут чаще, чем обычно.

- Как всегда, все зависит от нас. Не от каких-то там потусторонних сил, на которые мы любим ссылаться, чтобы самим ничего не делать. Да, в нынешнем году мы ожидаем эпидемический подъем гриппа, где будут доминировать три новых штамма. Но для них уже приготовлена и поступила в регионы вакцина, как детская, так и взрослая, как раз против этих трех штаммов. Так что нам нужно не гадать на кофейной гуще, не пугать друг друга, а спокойно, уверенно сделать прививку.

- Когда начнут прививать?

- В этом году кампания начнется раньше, чем обычно. Прежде мы это делали где-то в конце сентября – начале октября, а сейчас - с первых дней учебного года. Вакцина есть, соответствующая готовность медицинских работников к этой работе есть.

Что касается специальных методов, связанных с коронавирусом: наличие средств по обеззараживанию воздуха, по обработке рук, то эту работу нужно наращивать. Есть регионы, прежде всего Москва, где самая высокая степень готовности, поскольку столица темой санитарной безопасности занимается по меньшей мере последние 5 лет.

В других регионах это тема новая, она достаточно емкая с точки зрения финансовых затрат, но я думаю, что проблема будет решена. Потому что на сохранение здоровья детей деньги жалеть не надо.

- Что опаснее – грипп или коронавирус?

- Грипп, как правило, более контагиозная инфекция. Легко передается. И если в коронавирусе у нас количество заболевших исчисляется всего лишь 23 миллионами заболевших на планете, то у гриппа счет идет на сотни миллионов. Но грипп давно лечится, мы знаем, как бороться с осложнениями, есть вакцины. Поэтому тяжелых последствий и летальных исходов при гриппе меньше.

- Как обезопасить своего ребенка от любой заразы?

- Во-первых, личным примером. Вот вы со мной разговариваете и даже не привились.

- Я привьюсь обязательно.

- Вас уже должны мучить угрызения совести.

- Да, это есть.

- Но если вы ничего не делаете, откуда ваш ребенок возьмет пример ответственного отношения к собственному здоровью? Поэтому, товарищ Гамов, привейтесь и проследите, чтобы ваши близкие тоже это сделали. Я думаю, вам нужно прежде всего позаботиться о внуках.

- И правнуках.

- Ну, насчет правнуков не горячитесь. Вы рановато себя туда записали, в патриархи. Скромнее надо быть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подмосковным школьникам к новому учебному году понадобятся медсправки: разбираемся, какие и кому

Новость взбудоражила родителей: неужели накануне 1 сентября придется брать поликлиники штурмом (подробности)

Министерство просвещения объяснило, зачем учителям носить маски в классе

Педагоги активно обсуждают новость из сети, что преподавать придется в средствах защиты (подробности)