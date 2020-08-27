Геронтолог объяснил, почему серьезные проблемы со здоровьем чаще всего начинаются после 60 лет

С биологической точки зрения в жизни взрослого человека есть три «переломных» возраста Фото: Артем КИЛЬКИН

«Если ты утром встал и у тебя ничего не болит, значит ты умер», - говорят в народе. С какого возраста чаще всего начинают так описывать свое состояние россияне? Ответ можно найти в новом исследовании Росстата, которое посвящено, говоря официальным языком, ожидаемой продолжительности здоровой жизни в РФ.

Чиновники проанализировали, когда у большинства жителей нашей страны впервые диагностируются возрастные хронические заболевания: сердечно-сосудистые, диабет, онкологические, неврологические патологии и другие. Оказалось, что в среднем возраст «наступления старости» приходится на 60,3 лет. При этом в разных регионах России старт серьезных проблем со здоровьем отличается в ту или иную сторону.

Исследование показало, что есть регионы-лидеры по продолжительности здоровой жизни. Топ-5 выглядят так:

- Ингушетия - 67,2 года,

- Дагестан - 66,2,

- Чечня - 66,1,

- Татарстан - 65,4,

- Москва — 65,1.

Также обнаружились аутсайдеры, антирейтинг из топ-5 такой:

- Чукотский автономный округ - 49,1 год,

- Еврейская автономная область - 53,

- Ненецкий автономный округ - 55,7,

- Орловская область - 55,7,

- Брянская область — 55,7.

Врачи поясняют, что на продолжительность здоровой жизни влияет распространенность вредных привычек, климатические факторы, доступность и качество медпомощи, причем, в первую очередь — уровень профилактической медицины.

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В жизни человека есть три переломных возраста

- С биологической точки зрения в жизни взрослого человека есть три «переломных» возраста, - рассказал kp.ru геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев. - Первый «перелом» приходится на возраст 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции (деторождения. - Ред.).

Следующий пик изменений — в 60 лет. К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций. В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний.

Геронтолог, доктор биологических наук Алексей Москалев Фото: из личного архива

Наконец, в 75 лет внеклеточный матрикс (это основа соединительной ткани, которая обеспечивает механическую поддержку наших клеток и передачу химических веществ в организме. - Ред.) приходит в негодность. Утрачиваются защитные барьеры и затрагиваются даже самые стойкие органы, в частности, головной мозг. Число хронических заболеваний в среднем достигает семи.

- Это средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека, - поясняет Алексей Москалев. - Играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка. Также важна ранняя диагностика и своевременность начала лечения хронических заболеваний.

В целом известно, что возраст начала серьезных проблем со здоровьем в России ощутимо ниже, чем в ряде стран Европы, отмечает геронтолог. По мнению ученого, нам не хватает достаточного доступа в фитнес-залы и диагностические центры, информированности о необратимом вреде курения и алкоголя, которые ускоряют старение всех систем организма.

Также нужно развивать культуру здорового питания. «В Европе где-то эта культура традиционная (Италия, Испания, Греция), где-то прививается с раннего детства властями (Скандинавия), - говорит профессор Москалев. - Стоит отметить, что эффективность профилактических мер, в том числе на уровне государства, способствует профессиональному долголетию и экономит огромные средства. Профилактика - лучшее лечение».

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