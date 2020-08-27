Заново изобрели электричество: батарейка с сердечником из ядерных отходов будет работать 28 тысяч лет

Нано-алмазная батарейка производит в 3,48 раза больше электричества, чем стандартная батарея типа АА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идею создания подобия вечного двигателя, позабытую где-то в средние века, реанимировала эпоха смартфонов и электроавтомобилей. Зарядка и того и другого головная боль для владельца. Самый навороченный смартфон держит заряд в среднем около суток - разве это дело? А водителям электрокаров и вовсе проще поменять аккумулятор на заправочной станции, чем часами ждать пока зарядится свой. Американский стартап NDB (Nano Damond Battery - Нано-Алмазные батареи) объявил о революционном изобретении, которое по идее должно решить проблемы пользователей.

Правда, решение это не для слабонервных. В качестве источника энергии американские инженеры предлагают использовать переработанные ядерные отходы, а именно радиоактивный углерод-14. “Фонящий” сердечник покрыт слоем поликристаллических алмазов. Выращенные в лаборатории синтетические алмазы являются самым теплопроводящим материалом в мире, они не пропускают радиацию и в 12 раз прочнее нержавеющей стали. Таким образом “мини-саркофаг” невозможно разрушить в бытовых условиях. Поэтому носить в кармане портативный Чернобыль должно быть безопасно для здоровья. Во всяком случае так утверждают разработчики.

При этом главный козырь ядерной батарейки заключается в том, что согласно расчетам, она будет работать в течение 28 тысяч лет!

При этом Нано-алмазная батарейка:

– Производит в 3,48 раза больше электричества, чем стандартная батарея типа АА.

– На 53,4% меньше по размерам по сравнению со стандартной батареей типа АА

– Весит примерно столько же, сколько нынешние батарейки типа АА.

“По сути дела мы заново изобрели электричество!” - утверждают создатели инновационной батарейки. Впрочем, пока на руках у них только концепция нового энергетического чуда. Они собирают деньги, чтобы через два года представить публике действующий прототип.

Надо сказать, что ядерными батарейками занимается достаточно много исследовательских групп. Недавно о создании своей атомной батарейки заявил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). Ее мощность превышает обычные батарейки в 10 раз. А срок службы определен в 20 лет. Скромнее, но более реалистично. При этом атомная батарейка МИСиС пока не предназначена для широкого использования в быту. Сфера ее применения– приборы, работающие при сверхнизких температурах в космосе, под водой и в высокогорных районах.