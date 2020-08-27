Артем Дзюба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 27 августа, завершилась одна из самых громких историй российского футбола последних месяцев. Негласный конфликт между Артемом Дзюбой и Александром Соболевым - исчерпан. Из-за того, что два футболиста "дулись" друг на друга, главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову пришлось отказаться от услуг форварда "Спартака" на ближайшие матчи национальной команды в Лиге Наций - поединки пройдут в начале сентября.

Для начала у себя в соцсетях о том, что Соболев и Дзюба примирились, сообщил у себя в соцсетях комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян. Он написал:

- По моим данным, сегодня Александр Соболев, как и обещал, созвонился с Артемом Дзюбой. Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан. Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов.

И спустя некоторое время слово взял наставник нашей команды. Он тоже сказал - Соболев позвонил и ему лично:

- Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в национальную команду, - заявил Черчесов в интервью ТАСС.

В чем была суть конфликта? Как поговаривают, Александр Соболев в свое время в одном из интервью заявил, что Артем Дзюба поступил некрасиво, когда отказался поддержать в тяжелой ситуации Александра Кокорина. Именно в тот момент, когда Кокорин отбывал заключение. Но на деле же Дзюба нормально относится к своему бывшему напарнику по "Зениту" и никаких проблем не было.

В интервью блогеру "Красаве" Соболев сказал:

- Никто не говорил, чтобы сказать «вы невиновны». Надо было просто что-то сказать, он этого не говорил. Если они такие друзья – думаю, что хороший друг бы поддержал.

И вот тогда Дзюба, как говорят, "взъелся" на молодого конкурента по позиции в сборной России. А когда же летом этого года "Зенит" и "Спартак" играли в полуфинале Кубка России, то по ходу матча они периодически пытались поддеть друг друга. А после одного из фолов вообще были готовы пойти в драку. После матча Зенит - Спартак Артем Дзюба грозно выговорился: - Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная, есть VAR. Не надо разглагольствовать, открывать рот. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк, давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово – и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы!

Но теперь же все, история завершена - проблемы позади.