"Он - копия Прилучный": Агата Муцениеце довела до слез откровенным признанием

Агата Муцениеце Фото: Борис КУДРЯВОВ

Агата Муцениеце крайне редко рассказывает о своем детстве. Это и понятно. Актриса многое пережила. Отец звезды рано умер и оставил семье много долгов. После его ухода из жизни в возрасте 40 лет Агате, маме и сестре пришлось ох как непросто.

Агата Муцениеце выросла в Риге. Ее отец работал барменом, а мама поваром. У актрисы есть старшая сестра Санта. Разница между ними составляет полтора года. Папа артистки рано ушел из жизни - у него были серьезные проблемы с алкоголем. Агате было всего три года, когда на семью обрушилось горе, но она все равно помнит родителя.

По случаю его дня рождения она опубликовала редкое фото. В кадре она с сестрой и отцом сидят за столом, который буквально завален грибами. Мужчина держит дочек на коленях.

"Папуля, пишу тебе каждый год в соцсетях, в надежде что ты оттуда все таки можешь прочитать... Наверное, в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой. Но если честно, всегда чувствую, что ты рядышком. Всегда и навсегда... Помню и люблю! С днем рождения!", - обратилась к отцу Агата.

Она призвала поклонников ценить близких: "Цените жизнь каждую секунду. Это наше самое большое сокровище!".

Слова артистки довели публику до слез. Ведь после смерти отца для семьи Агаты настали сложные времена: маме приходилось больше работать, чтобы прокормить дочерей, а Муцениеце и ее сестре - расти без отцовского воспитания. Денег в семье катастрофически не хватало.

Кроме этого фолловеры отметили необычайное сходство отца Агаты с ее бывшим мужем Павлом Прилучным. "Как ваш папа похож на Пашу!", "Трогательно. А Паша похож на папу вашего", "Одно лицо с Прилучным", "Копия Прилучный", "Очень похож Прилучный на папу. Даже не лицо - взгляд один в один", "Сначала подумала, что это Прилучный выложил своего отца. Потому увидела, что Агата", "Как же Ваш отец похож на Павла", "Ого, ваш папа - копия Паши", "Я сразу подумала, что на фото Павел Прилучный. В одном из интервью слышала, что Ваш отец и бывший муж похожи.Но,что б настолько!", - поражаются подписчики.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись в середине июня 2020 годаПавел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись в середине июня 2020 года. Расставание супругов оказалось очень болезненным не только для актрисы, но и для ее теперь уже бывшего мужа. Павел отказался в этом году праздновать 33-летие. Актер не скрывает - он переживает трудный период в жизни. "Вообще не люблю отмечать день рождения, а этот год какой-то - совсем не очень… Бывают вещи, которые выбивают из колеи. Но время всегда лечит и ставит все на свои места", - резюмировал он.