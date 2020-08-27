Соболев помирился с Дзюбой, но вызов в сборную еще не получил

Конфликт двух форвардов сборной исчерпан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападающий «Спартака» Александр Соболев разрешил свои проблемы с Артемом Дзюбой. У форварда состоялся разговор с капитаном сборной России, а затем и с главным ее тренером Станиславом Черчесовым. Но вызова в сборную Соболев пока еще не получил.

Напомним, что тренерский штаб сборной России рассчитывает на Александра Соболева. Но у того возник конфликт с Артемом Дзюбой. Но Станислав Черчесов не захотел иметь психологическую напряженность в национальной команде и сделал выбор в пользу ветерана Дзюбы. А Соболеву открыто посоветовал свести эту «тему к нулю».

Александр в свою очередь заявил, что сделает все, чтобы попасть в сборную. Судя по всему, разговор с капитаном национальной команды оказался результативным. Его прокомментировал Станислав Черчесов.

«В четверг мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией», - сделал заявление главный тренер.

Таким образом, пока Соболев остается вне сборной России. Но впереди еще один тур Премьер-лиги. После предыдущего утра из-за травмы из списка выбыл нападающий Луценко. Если сборная лишится еще кого-то из своих игроков, наверняка Соболев будет первым кандидатом на замену.

Матчи Лиги Наций с Сербией и Венгрией состоятся 3 сентября и 6 сентября.

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