Кому из иностранцев могут дать гражданство для выступлений за сборную России по футболу

Игрок "Зенита" Малком в матче чемпионата России по футболу. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

На последней встрече с журналистами главного тренера сборной России Станислава Черчесова спросили, нужен ли ему в сборной бразилец Малком. Черчесов отбился от вопроса своим фирменным финтом: «Каждый сам принимает решение по гражданству. Давать советы в этом случае – это выписывать абонемент в команду». Но судя по всему вопрос существует. Есть как минимум два иностранца, к которым у сборной России есть интерес – помимо Малкома это Самюэль Жиго.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

БРАЗИЛЬЦЕВ ПРИДУМАЛ БРАТЬ МУТКО

Мода брать легионеров в сборную России пришла с Виталием Мутко. Спортсмены, которым были выданы российские паспорта, выиграли для России Олимпиаду-2014 в Сочи. К домашнему ЧМ-2018 году что-то подобное повторили с футбольной сборной. И в ней оказались бразильцы Гилерме и Марио Фернандес, а также немцы Нойштедтер и Рауш. Чуть позже к ним присоединился еще один бразилец Ари.

Первые трое до сих пор вызываются в сборную России, и к ним привыкли. Гилерме после ухода Акинфеева на какое-то время стал основным вратарем команды, Марио Френандес – без вариантов лучший правый защитник страны, Нойштедтер нужен для подстраховки.

Но в то же время натурализация иностранцев – это обратная сторона лимита на легионеров. Заманчиво сделать Марио Фернандеса и Гилерме русскими, чтобы освободить в клубах место под дополнительных иностранцев. Сейчас лимит ужесточен – может быть только 8 легионеров в заявке на сезон. Это значит, что соблазн кому-то из них выдать российский паспорт стал еще больше.

ЗАЧЕМ СБОРНОЙ МАЛКОМ И ЖИГО

23-летний нападающий «Зенита» Малком – сейчас самый дорогой игрок российской Премьер-лиги. Его стоимость оценивается в 40 млн евро, его зарплата составляет 8 млн евро в год. Уровень игрока запредельный для сборной России, в ней нет звезд такого масштаба. Так что, если у бразильца будет российский паспорт, ему наверняка подыщут место на поле – на фланге атаки, или на месте второго нападающего. Малком молод, у него впереди еще отличная карьера, и, если он захочет играть за сборную России, может принести ей много пользы.

Но есть более актуальная фигура для сборной России – Самюэль Жиго. В сборной России позиция центрального защитника – самая проблемная. Из не вызывающих сомнений кандидатур есть только Георгий Джикия. Кого ставить в пару к нему, остается главным кадровым вопросом тренерского штаба. Ни Сорокин, ни Семенов, ни Нойштдетр не являются бесспорными вариантами на матчи с топ-сборными Европы. 26-летний Самюэль Жиго, с которыми Джикия играет в «Спартаке», мог бы решить этот вопрос. Во всяком случае в тренерском штабе сборной России очень высокого мнения об этом футболисте.

Игрок "Спартака" Самуэль Жиго. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

МАЛКОМ ПОЧТИ СОГЛАСЕН

Для самих футболистов игра за сборную России – это и шанс поучаствовать в таких турнирах, как Евро или Чемпионат мира, и дополнительный заработок. Так что когда Малкома по приезду в «Зенит» спросили, готов ли он играть за сборную России, он пожал плечами и высказался в том духе, что если в сборную Бразилии не зовут, то почему бы и нет?

В бразильскую национальную команду Малкома действительно не зовут. Он выступал за «молодежку», но в последний раз его туда вызывали в 2015 году. Был слух, то нападающий «Зенита» поедет со сборной на Олимпиаду в Токио. Сейчас никто не знает, будет ли она, эта Олимпиада.

ЖИГО НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ

С Жиго все сложнее. Он француз по гражданству, но алжирец по происхождению. Его брат выступал за сборную Франции, но не в футболе, а в регби. Самому Самюэлю не так давно предлагали играть за сборную Алжира, но он ответил отказом. Примерно тогда же ходил слух, что Жиго предлагали и российский паспорт, и он тоже пока не согласился. Но в то же время в мае Жиго не знал, где продолжит карьеру – существовала вероятность, что он покинет «Спартак» этим летом. Но сам француз никак не комментировал тему с гражданством.

В любом случае, в сборной России вряд ли собираются отказываться от услуг качественных футболистов, если они станут гражданами России. Но изначально инициатива, видимо, должна исходить от самих игроков и их клубов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соболев помирился с Дзюбой, но вызов в сборную еще не получил

Станислав Черчесов знает, что тема «сведена к нулю», но не спешит выслать приглашение (подробности)

Сборная России будет играть в "спартаковской" форме

Взамен скандального старого дизайна футболок национальной команды страны представлен новый (подробности)