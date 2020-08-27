Эмираты, Черногория, Египет: реально ли отдохнуть в странах, куда нет прямых рейсов из России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С международным туризмом ситуация, скажем так, несимметричная. Курортов, где ждут наших туристов, намного больше, чем стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Причем не просто гиды с официантами соскучились по отдыхающим (и чаевым). Ждут нас вполне официально – гражданам РФ разрешен въезд. Условия могут быть разные, чаще всего – отрицательный результат тест на коронавирус. А иногда и он не нужен.

Что это за страны?

Египет, ОАЭ, Черногория, Хорватия, Мальдивы, Мексика, Куба, Доминикана. Теплые края, особенно любимые нашими путешественникими осенью и зимой! К тому же виза почти во все эти государства не нужна либо оформляется по прилету. Исключение – Хорватия, где нужна национальная хорватская или шенгенская виза.

Законно ли ехать в те страны, с которыми нет ависообщения?

Абсолютно.

Можно ли туда добраться?

В принципе, да. Но не очень удобно, не быстро и в большинстве случаев дорого. Прямых рейсов нет – значит, надо искать стыковочные. И скорее всего это будет рейс через Стамбул, крупный авиационный хаб, откуда самолеты летают в многие страны мира. Билеты, увы, очень дорогие – во всяком случае, на сентябрь. Рейсов мало. Авиасообщению не только в России, но во всем мире еще очень далеко до восстановления.

В теории можно лететь через Лондон. Но стыковка не должна подразумевать переезда между разными лондонскими аэропортами, иначе придется оформлять британскую визу.

С отелями проблем никаких: бронируйте через Booking, напрямую на сайтах гостиниц и даже через турагентов по индивидуальному запросу.

Цены радуют. В Черногории, Египте или Дубае номер на двоих в трехзвездочном отеле с завтраками реально снять за 11 – 12 тысяч рублей на неделю. На Мальдивах – за 20 тысяч. Пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе с “Все включено” - 33 тысячи рублей на неделю, опять же на двоих. Но это без учета перелета, напомню.

Места под осенним солнцем.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

В Черногории россияне уже отдыхают!

Мария Горбачева, официальный представитель отеля Regent Porto Montenegro в России:

- Черногория открыла россиянам свободный въезд без каких-либо справок, тестов и карантинов. Добраться можно со стыковками, самый удобный и логичный маршрут – через Турцию. А туда сейчас летают самолеты из шести городов России. Что важно: Турция, как и Россия, входит в “зеленую” зону для въезда в Черногорию, поэтому ни на каком из этапов путешествия вопросов с анализами или карантином быть не должно.

Россияне у нас в отеле уже одыхают. Прилетели как раз стыковочными рейсами. А кто-то и на частных самолетах. Проживание бронируют в том числе и через турагентства.

Погода в Черногории в сентябре отличная. Купаться можно до конца сентября как минимум. Особенно в Которском заливе, там вода прогревается лучше, чем в открытом море. И сейчас очень мало туристов - и на пляжах, и улицах городов, и в заповедниках.

Масочный режим сохраняется в общественных местах. В отелях и ресторанах весь персонал работает в масках. Для гостей они не обязательны. На пляже и у бассейна, само собой, маски не нужны. При этом в баре у бассейна официант будет в маске, сотрудник, расставляющий лежаки на пляже, - тоже. Рестораны работают до полуночи, дискотеки и ночные клубы закрыты.