Перейдет ли Месси в «Манчестер Сити»

Форвард "Барселоны" Месси может сменить клуб. Фото: REUTERS

Английская газета The Telegraph сообщает, что аргентинского уникума ждут три года с космической зарплатой в Англии и последующий отъезд в Нью-Йорк.

Страсти вокруг ухода Месси из «Барселоны» не утихают. И самым вероятным вариантом, куда может перейти аргентинец, инсайдеры называют «Манчестер Сити», который тренирует бывший наставник "Барсы" Хосеп Гвардиола.

«Барселона» уже выставила ценник на лучшего футболиста мира в 223 млн евро. Но переход Лионеля Месси в "Манчестер Сити" может оказаться значительно дороже и обойтись в фантастические 500 млн фунтов.

Непосредственно за трансфер Месси придется заплатить порядка 200 млн фунтов (как раз те 223 млн евро), поскольку контракт с "Барселоной" действует до следующего лета. Плюс по трехлетнему контракту Месси получит от владельцев английского клуба еще 300 млн, по 100 за каждый сезон.

Английские СМИ сообщают, что в контракте аргентинца будет опция, позволяющая перейти ему в «Нью-Йорк Сити», находящийся на одной орбите с «Манчестер Сити», ведь оба эти клуба принадлежат арабским шейхам.

Но в сторону Месси смотрят и другие богатые клубы - ПСЖ, "Интер", "Манчестер Юнайтед"...

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