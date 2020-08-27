Шедевральный перерыв: в честь запуска чёрно-белой новинки бренд шоколада выяснил, как россияне отдыхают в перерывах

Всего в исследовании приняли участие жители 29 городов России. Основываясь на результатах опроса, бренд создал чёрно-белый стикерпак «Шедевральный перерыв» для Telegram.

К запуску нового продукта бренд провёл масштабный опрос россиян на тему «Как вы предпочитаете проводить перерыв?». Всего в исследовании приняли участие респонденты из 29 городов России: 57,5% мужчин и 42,5% женщин в возрасте от 18 до 60 лет. На основе полученных ответов исследователи составили топ любимых занятий для перерыва.

Предпочтения респондентов распределились следующим образом: в первую тройку вошли сон, путешествие и перерыв на кофе с любимой шоколадкой. Чуть менее популярным стал отдых за любимой компьютерной игрой, книгой или сериалом. Как выяснилось, среди жителей Москвы лидирует перерыв с вкусной едой, среди петербуржцев – сон, а в Краснодаре пальма первенства досталась серфингу.

Большинство опрошенных мужчин (18,1%) отдали предпочтение перерыву в виде отпуска или путешествия, на втором месте с небольшим отрывом оказались компьютерные игры (13,7%). Среди женщин однозначного лидера не оказалось: в равной степени популярны перерыв на кофе, сладкий перекус и сон (по 9,4%).

На основе результатов проведённого исследования бренд создал стикерпак «Шедевральный перерыв» для Telegram, который будет доступен уже на следующей неделе. Стикеры выполнены в стильной монохромной гамме, которая напоминает о сочетании белого, молочного и темного шоколада в новинке.