Космическая одиссея коктебельских коньяков

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Это самый раскупаемый коньяк этой марки. Однако немногие знают, что «космическая история» коктебельских коньяков началась задолго до этого запуска.

Слухи о том, что советские космонавты тайком «провозили» на орбиту спиртное ходили давно. И только сейчас они получают достоверное авторитетное подтверждение. К очередной годовщине со дня смерти знаменитого лётчика Георгия Гречко было принято решение переиздать его книгу «Космонавт №34. От лучины до пришельцев», в которую вошли его мемуары, рассказы о полётах, грустных и весёлых ситуациях на орбите и на земле. В новую редакцию вошли ранее не публиковавшиеся воспоминания, в том числе и о том, как космонавты, находившиеся на орбите по многу месяцев, отмечали радостные события — стыковки, дни рождения и разные праздники.

Фото: Оператор стратосферных полетов Стратонавтика

Теперь уже можно рассказать о том, что космонавты «первого призыва», чьи имена знала вся страна, свято чтили не только традицию смотреть перед полётом «Белое солнце пустыни», как залог удачного старта. Правдами и неправдами, в запаянных свинцовых тубах с надписью «борщ» и иными способами удавалось «провозить» на орбиту коньяк для того, чтобы чисто символически отметить главные события полёта. И коньяк этот был именно родом из Коктебеля, ведь к началу эры пилотируемой космонавтики, в 60-х, это было первое отечественное производство, выпускавшее «генеральский напиток».

В сегодняшнем Коктебеле тоже не забыли эту традицию, по счастью, на старейшем коньячном производстве в России ещё живы мастера купажа, лично дарившие известным на весь Союз космонавтам, приезжавшим отдохнуть в Крым, свои лучшие шедевры. Вот и стратосферный старт коктебельского коньяка — это не только дань прошлому, но и своеобразная связь с настоящим и будущим. Коньяк с ангелом на этикетке устремился ввысь на высокотехнологичном стратостате, подарив всем желающим возможность восхититься красотой окрестностей вулкана Кара-Даг, на уникальных почвах которого и произрастает виноград, который через годы станет гордостью коньячных мастеров.

Фото: Оператор стратосферных полетов Стратонавтика

Как ни крути, а коньяк дарит состояние невесомости и парения. И уж, казалось бы, чего-чего, а невесомости там, на орбите, космонавтам хватает. Более того, к отсутствию притяжения, к взвешенному полету, приходится привыкать. Не только психика, но и тело на это тоже активно реагирует: снижается мышечная и общая масса, минеральная плотность костей, вытягивается позвоночник, из-за чего космонавты на время своего профессионального турне регулярно «вырастают» на 5-8 сантиметров. Так зачем же космические мореплаватели контрабандно брали с собой коньяк на орбиту? Неужели для усиления всех этих ощущений, в том числе и не слишком приятных? Может быть, для того, чтобы согреться?

Как ни парадоксально, а именно – для того, чтобы испытать отсутствующее там, в безоблачных высях, чувство земного притяжения, и хотя бы иллюзорно приобщиться к обычной жизни, когда ты хоть и находишься в невесомости, выпив 50 граммов, а предметы рядом с тобой обычным образом падают вниз, и близкие люди – рукой подать. И чтобы порадоваться друг за друга, особенно, если есть повод, ощутить душевное тепло. Ведь крепкий ароматный напиток – не столько алкоголь, сколько атрибут праздника, благополучия и дружеского расположения. Так было, есть и так будет. На Земле и высоко в небе.

Завораживающее видео полета можно посмотреть здесь