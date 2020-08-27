В Москве филиппинка украла из коттеджа финансового директора драгоценности на 1,5 миллиона рублей

Несколько дней назад в посёлке Первомайское в новой Москве полицейские задержали 28-летнюю филиппинку Фото: Артем КИЛЬКИН

Несколько дней назад в посёлке Первомайское в новой Москве полицейские задержали 28-летнюю филиппинку по имени Джулия Ф*. Причиной интереса к иностранке сотрудников правоохранительных органов заключалась отнюдь не в проблемах с регистрацией, девушку подозревали кое в чём более серьёзном.

Накануне в полицию поступило заявление от 38-летней Александры*, финансового директор крупной компании, которая строит объекты нефтегазодобывающего комплекса

Женщина сообщила правоохранителям, что из её двухэтажного коттеджа пропали ювелирные изделия и смарт-часы. По предварительным подсчётам, Александра не досчиталась вещей на 1,5 миллиона рублей. Список подозреваемых в краже был невелик, среди них была и 28-летняя домработница. Уже на следующее утро оперативники задержали девушку.

— По заявлению среди похищенного имущества были, ювелирные изделия, а именно браслет Майкл Корс, позолоченные часы Майкл Корс, а также часы Apple Watch. В результате обыска по месту проживания подозреваемой в городе Москва на улице Смольной была обнаружена часть похищенного имущества, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас оперативники выясняют, куда горничная успела деть остальные драгоценности.

* - имена изменены.