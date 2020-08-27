Лера Кудрявцева быстро нашла замену сбежавшему Оскару Кучере

Лера Кудрявцева и Александр Колтовой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лера Кудрявцева после внезапного ухода Оскара Кучеры недолго пребывала в одиночестве. Телеведущая объявила имя своего нового коллеги в программе "Звезды сошлись".

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера три года вели популярное шоу. Однако неделю назад Оскар заявил, что не готов и дальше продолжать вести "Звезды сошлись". Теперь его место подле эффектной блондинки займет Александр Колтовой.

"Программа будет так же выходить в обычном режиме. Соведущим у меня будет Саша Колтовой, который ведет «ДНК» на НТВ", - цитируют Кудрявцеву 7 Дней. Александра многие помнят по шоу "За стеклом". Ранее он уже пробовал вести "Звезды сошлись" вместе с Кудрявцевой. Котловой заменял Кучеру, пока тот гастролировал.

Напомним, Оскар сообщил, что в новом сезоне его на НТВ не будет, так как он устал от скандальности передачи, в которой постоянно приходилось обсуждать детали личной жизни знаменитостей. "Ушел... не выдержал. Силы закончились копаться в ...", - объяснил причину побега 46-летний артист.

В тандеме с Кудрявцевой он проработал три года. Поговаривают, что последней каплей, переполнившей чашу терпения Оскара, стал скандал с участием дочери Любови Успенской. Татьяна Плаксина пришла в студию и публично заявила, что знаменитая мама запирала ее в ванной и пыталась задушить.

Успенская все слова дочери отрицала и начала обвинять репортеров в том, что они удерживали ее наследницу и заставили ее сказать неправду. Оскар Кучера в ответ на обвинения артистки опроверг данные о том, что Татьяну удерживали против ее воли. "Мне кажется, Татьяна действительно нездорова и… тяжелая ситуация, если честно", - рассказывал артист. Он добавлял, что они просто хотели помочь дочери Успенской, которая пострадала в аварии.

Без работы Оскар не останется - впереди у него театральные премьеры. В блоге он опубликовал фотографии из театра и рассказал о репетициях. "Наконец! Как же я соскучился по работе. С сегодняшнего дня начали репетиции в театре!", - написал артист.