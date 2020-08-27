Майк Пенс согласился баллотироваться в вице-президенты Америки

Майк Пенс, действующий вице-президент США, выразил согласие с тем, чтобы его кандидатуру номинировали на повторный срок в качестве вице-президента страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Майк Пенс, действующий вице-президент США, выразил согласие с тем, чтобы его кандидатуру номинировали на повторный срок в качестве вице-президента страны. В тандеме с Дональдом Трампом он работает, начиная с 2017 года.

Выступая на продолжающемся общенациональном съезде Республиканской партии, Пенс уверенно заявил, что Америку ждут сложные времена, если на выборах победит Джо Байден.

- Джо Байден будет не более, чем троянским конем для радикальных левых, - заявил Пенс.

Говоря о Трампе, он отметил, что тот с первого дня работы в Белом доме направил страну на путь свободы и возможностей.

Пенс также напомнил соратникам по партии, что Байден собирается сократить финансирование правоохранительных органов, чьи сотрудники сейчас подвергаются большой опасности со стороны протестующих.

Вице-президент - второе по важности должностное лицо в США. Его основная конституционная функция – замена президента в случае его смерти, ухода в отставку или отрешения от должности. За всю историю США эту должность занимало 48 человек. Из них восемь стали президентами из-за смерти предшественников.

Джо Байден номинировал на пост вице-президента сенатора Камалу Харрис.