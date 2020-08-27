Льготная ипотека для профессионалов

О ЧЕМ БОЛИТ ГОЛОВА У ШОЙГУ

Когда в августе в Комсомольске-на-Амуре министр обороны России Сергей Шойгу спросил директора предприятия, которое собирает новейшие корветы, а хватит ли у него классных специалистов, чтобы за ближайшие 8 лет спустить на воду шесть кораблей, глава верфи признал: увы, проблемы с кадрами есть.

И хотя губернатор тут же заявил, мол, поможем найти квалифицированных людей (а на предприятии штатное расписание - более четырех тысяч человек), кадровый голод для заводов оборонки – проблема серьезная.

Что может удержать человека – кроме сознания того, что он крепит оборону родины, получает стабильную зарплату и... уверен в своем завтра? Вот как раз для этой уверенности настоящему специалисту нужно свое, нормальное жилье, а не комната в общежитие или скитания по съемным квартирам.

Банк ПСБ совместно с Минпромторгом на форуме «Армия 2020» предложил «оборонщикам» уникальную корпоративную ипотечную программу.

При подключении работодателя к программе, его сотрудники могут получить льготные кредиты на жилье по ставке 3,99% годовых.

На рынке жилищных кредитов такой ставки до сих пор не было, указывает руководитель управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

По словам руководителя дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца, банк рассчитывают вовлечь в проект более 30 тысяч работников оборонно-промышленного комплекса страны.

А когда в компаниях, где уникальные специалисты создают конкурентную во всем мире военную технику, «распробуют» преимущества и особенности новой программы – желающих именно таким образом решить свою жилищную проблему должно заметно прибавиться, уверен он.

В парке «Патриот» руководители банка вместе с представителями ОПК на круглом столе обсудили возможности программы. Совместно пытались найти узкие места. Искали ответы на самые горячие вопросы.

ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА

Конечно, у представителей «оборонки» возникло немало вопросов.

- Каков возраст работников, которые смогут рассчитывать на получение такой ипотеки? – интересовались они.

- От 21 года до 65 лет и не менее одного года стажа, - пояснила Татьяна Чернышева.

Тут же возник интерес, а смогут ли предприятия предлагать подобный «бонус» самым талантливым выпускникам лучших профильных вузов, которые уже прошли практику в конкретных компаниях. И которых там уже ждут с распростертыми объятиями, но у будущих профессионалов оборонного дела пока нет годичного стажа — а это одно из условий предлагаемой программы.

Мигель Маркарянц, увидев заинтересованную реакцию многих, пообещал, что, поскольку тема актуальна для ведущих компаний оборонного комплекса, то вопрос этот банк непременно проработает.

- Какие варианты снизить кредитную нагрузку, если речь идет о строящемся жилье? Когда дом не сдан, человек еще не может въехать в квартиру, и ему приходится и снимать жилье, и платить ипотеку? – спрашивали директора оборонных заводов.

- Человеку со средними доходами сложно оплачивать кредит, когда жилье еще достраивается, и ему, например, приходится платить за съемную квартиру, - признала Татьяна Чернышева. – Банк разрабатывает специальные условия для таких клиентов. У нас есть договоренности с застройщиками в 17 крупнейших городах, где на первый год ипотеки заемщик платит по ставке 0.5%. Это максимально снижает долговую нагрузку в период, когда дом достраивается.

А ЕСЛИ НЕТ НАКОПЛЕНИЙ НА ПЕРВЫЙ ВЗНОС?

Преимущество корпоративной ипотечной программы ПСБ перед стандартной ипотекой – в участии работодателя.

Работодатель может дополнительно помочь своим сотрудникам, предоставив субсидии на оплату ипотеки. Проще говоря, взять на себя выплату части процентов по кредиту либо внести за сотрудника первоначальный взнос. Ведь именно отсутствие накоплений на первоначальный взнос, особенно у молодых специалистов, чаще всего является препятствием для ипотеки.

Учитывая, что в большинстве банков этот взнос составляет от 10% до 20%, а хорошая квартира стоит около трех миллионов, человек должен сразу внести от 300 до 600 тысяч рублей. А это, в среднем, от 5 до 10 месячных зарплат — не все могут скопить такую сумму. И если с высококвалифицированного сотрудника руководство его завода этот груз снимет — человек, конечно, будет понимать: его ценят высоко, на его услуги рассчитывают на годы вперед.

Люди, умеющие делать то, что не умеют многие другие, профи, которые думают о будущем своем, своей семьи, своей страны — подумают и об этой программе. Она ведь про то же — про будущее.