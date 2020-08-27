Выводы полиграфа и иск на миллион: новый поворот в деле вдовы Игоря Талькова против певицы Азизы

Вдова музыканта Татьяна Талькова считает, что пострадала репутация мужа. Фото: кадр видео Фото: Youtube

28 августа в Останкинском районном суде рассматривается иск вдовы известного музыканта Игоря Талькова. Началась эта история прошлым летом, но только теперь в ней будет поставлена точка.

Татьяна Талькова расстроилась после просмотра телепередачи «На самом деле», в которой главным героем стал ее муж. Игоря Талькова убили 29 лет назад. Кстати, сейчас адвокат Нарек Костанян занимается и возобновленным уголовным делом об убийстве Игоря Талькова: «Мы хотим добиться переквалификации дела на более тяжкую статью – умышленное убийство. В этом случае будет возможность передать дело в суд пока обвиняемый Валерий Шляфман продолжает находиться в розыске. И у суда будет возможность заочно вынести приговор».

28 августа Нарек Костанян представляет интересы вдовы Талькова в другом процессе. Вдова подала иск к певице Азизе Мухамедовой и ее сестре Гульнаре: Татьяна Талькова считает, что они в передаче на «На самом деле» опорочили честь и достоинство музыканта.

В эфире прозвучала история, которая случилась за полгода до гибели Талькова. Азиза после записи концертной программы по приглашению Талькова поехала на ужин, но не доехала до места назначения – решила выйти из машины. Гульнара рассказала в передаче: «Сели, поехали, уже в Подмосковье, уже лес. Она говорит: «А куда мы едем Игорь, никак не доедем? Он говорит: «Азиз, хочу тебя познакомить с одним человеком». Это криминальный авторитет, имеет большие полномочия, власть… Ты ему нравишься донельзя… Это подложить красивую девушку под человека… видимо он хотел от него иметь какие-то привилегии…»

Азиза рассказала: «Сели в машину с водителем Игоря, едем ужинать… «Азизка, я хочу тебя познакомить с одним человеком, авторитет – хороший мужик, хочет с тобой познакомиться. Мы к нему едем…» Я была эффектная девушка, мужчины на меня реагировали однозначно – они меня хотели. Я же не на утренник к нему ехала…» После чего из уст одного из приглашенных экспертов шоу в отношении музыканта звучит слово «сутенер».

Певица Азиза в студии прошла испытание на полиграфе. Фото: кадр программы «На самом деле».

Адвокат Нарек Костанян рассказал kp.ru, что вдова требует: «Признать недостоверными порочащими честь и достоинство сведения, прозвучавшие в передаче. Обязать ответчиков в программе «На самом деле» выпустить опровержение. С ответчиков взыскать компенсации за распространение сведений неэтичных, оскорбительных, не соответствующих действительности и порочащих честь и деловую репутация». Сумма иска – 1 млн. рублей.

Адвокат объясняет: «Азиза и ее сестра Гульнара обвиняют Игоря Талькова в аморальном поступке. Но вещи не называют своими именами. Однако сама история, ее подача на многомиллионную аудиторию подталкивает зрителей к определенным выводам. Изложенные факты ничем не подтверждаются. Эксперты телешоу озвучивали заключения исследований на полиграфе. Но у нас есть заключение профессионального полиграфолога. Он указал, что были допущены методические нарушения в ходе исследований во время съемок телешоу. Есть вопросы к качеству проводимых исследований. Имеются многочисленные нарушения в том, каким образом проводились данные исследования. Завтра в суде продолжим защищать имя Игоря Талькова».