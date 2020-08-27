Скоро в школу

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Наша мама громко плачет

И вздыхает целый час.

Наступила осень, значит.

Я пошёл в четвертый класс.

Школа выжмет наши соки

За каких-нибудь три дня,

Пока все мои уроки

Дома делает родня...

Выпив стопку без закуски,

Дед схватил карандаши

И на кухне учит русский,

Повторяя «жи» и «ши».

Папа гуглит в интернете

Про Евфрат и Арарат

И мне пишет в туалете

На коленке реферат.

И бабуле моей даже

Дали краски и альбом.

Мол, давай, рисуй пейзажи -

Чаек в небе голубом.

Дядя взял фасоль, верёвку,

Пластилин, презерватив,

Два каштана, сторублёвку,

Скрепки, фотонегатив,

Две прокладки, туалетку... -

И из этого всего

Мастерит, сидит, поделку,

Чтобы вышло волшебство...

Тётя формулы выводит.

Мама с книжкой учит стих.

Кот Василий где-то бродит.

Младший брат в углу притих.

Ну а я в песочке роюсь

И гоняю во дворе.

И - всё правильно - готовлюсь

Таким образом к физ-ре.