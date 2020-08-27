Скоро в школу

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Наша мама громко плачет
И вздыхает целый час.
Наступила осень, значит.
Я пошёл в четвертый класс.
Школа выжмет наши соки
За каких-нибудь три дня,
Пока все мои уроки
Дома делает родня...
Выпив стопку без закуски,
Дед схватил карандаши
И на кухне учит русский,
Повторяя «жи» и «ши».
Папа гуглит в интернете
Про Евфрат и Арарат
И мне пишет в туалете
На коленке реферат.
И бабуле моей даже
Дали краски и альбом.
Мол, давай, рисуй пейзажи -
Чаек в небе голубом.
Дядя взял фасоль, верёвку,
Пластилин, презерватив,
Два каштана, сторублёвку,
Скрепки, фотонегатив,
Две прокладки, туалетку... -
И из этого всего
Мастерит, сидит, поделку,
Чтобы вышло волшебство...
Тётя формулы выводит.
Мама с книжкой учит стих.
Кот Василий где-то бродит.
Младший брат в углу притих.
Ну а я в песочке роюсь
И гоняю во дворе.
И - всё правильно - готовлюсь
Таким образом к физ-ре.