«Челюсть сломана в трех местах. Выпали пять зубов»: эксперты рассказали, что делать, если попали в ДТП на электросамокате

Молодой человека на прокатном электросамокате в центре Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вот смотрите, как я на самокате полетала, - сквозь зубы бормочет молодая женщина, показывая на два надреза на подбородке, припухшую нижнюю губу и фингал под глазом. Разобрать ее речь непросто: после операции челюсти сомкнули специальными резинками.

- Зато не видно выбитые зубы, - у нее еще есть силы шутить.

Мы устроились на лавочке во дворе ГКБ Пирогова и 32-летняя секретарь одного из московских офисов по аренде недвижимости Карина, прикладывая усилия, начала рассказ.

- На выходных мы вместе с парнем гуляли в парке Горького. Уже не помню, чья это была идея, но решили взять на прокат элекросамокаты. Честно говоря, мы все лето на них катались. Поначалу просто ради развлечения, а потом так подсели на эту забаву, что я решила хотя бы на лето отказаться от метро и стала ездить в офис на самокате. Мне всего две станции, так что по времени тоже на тоже получалось, но зато с ветерком. До этого случая в парке все было отлично. В тот день мы ехали по тротуару одной из аллей. Я впереди, а парень позади. Велосипедной дорожки там не было, а тротуар был совершенно пустой. Я ехала со скоростью примерно 20 километров в час и сама не поняла, как упала, - рассказала Карина.

НЕ ЭКОНОМЬ НА СТРАХОВКЕ

Летела Карина с двух ступенек, которыми закончился тротуар. Женщина уверяет, что, когда их заметила, шансов остановиться не было. Все произошло настолько быстро, что любительница самокатов даже не успела сгруппироваться: грохнулась она лицом прямо на асфальт, а потом на нее еще и рухнул увесистый самокат (средний вес электросамоката 15 кг. — Прим. Ред.)

- Я была в сознании и помню, как около меня собралась толпа людей. Изо рта текла кровь, кто-то дал мне платок. А через несколько минут прямо на аллею парка приехала скорая и меня привезли сюда, в ГКБ имени Пирогова, - рассказала Карина.

В тот же день женщине поставили диагноз: закрытый осколочной перелом нижней челюсти. Первую операцию провели через два часа после госпитализации. А спустя еще два дня Карина снова оказалась на операционном столе.

- Челюсть сломана в трех местах. Мне вживили пластины, с которыми мне теперь жить всю жизнь. И это хорошо, если все приживется. Месяц я буду на больничном, а потом снова в больницу на контрольный снимок. Ну а потом куплю абонемент к стоматологу. Внизу выпали три зуба, вверху два, а все остальные повреждены, - рассказала Карина. - Но я еще хорошо отделалась.

По словам женщины, почти каждый час в челюстно-лицевое отделение этой больницы поступают жертвы самокатов. Ее соседка по палате упала с самоката на полном ходу, когда пыталась объехать кошку, перебегавшую тротуар на Тверском бульваре.

- У нее вдобавок к перелому челюсти еще и сломанный нос и рука. Сделали уже три операции, на лице останутся шрамы, - рассказала Карина. - Но мы хоть сами виноваты. В соседней палате лежит парень, который просто шел по тротуару. Его сбила пьяная девушка на самокате, она просто влетела в него на полном ходу. В итоге, оба попали в больницу. У него тоже челюсть сломана, а она отделалась вывихом руки.

За неделю в больнице Карина вдоволь насмотрелась на последствия покатушек. Кого винить в случившемся, женщина не знает.

- Сначала хотела подать иск против проката самоката. Но стала разбираться и оказалось, что в тот день я взяла тариф без медицинской страховки. Потом решила судиться с парком Горького. На этом участке тротуара не было съезда для колясок, велосипедов и самокатов. Но это все потом, после выписки, - поделилась планами Карина.

Операцию в больнице москвичке сделали бесплатно. А вот за новые зубы придется платить из своего кармана.

- Только предварительно мне назвали сумму в триста тысяч рублей. Плюс неизвестно, когда я смогу выйти на работу. Минимум месяц после выписки придется сидеть на больничном, - возмутилась москвичка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПАСЕТ ПРОСТОЙ ШЛЕМ

Таких историй только за это лето в Москве тысячи. Горе-самокатчиков каждый день привозят в ГКБ Пирогова и НИИ имени Склифосовского. Травматологи собирают пациентов как пазлы. И поверьте, айболитовское «я пришью тебе новые ножки» только в книге звучит столь оптимистично. Но сервис проката электросамокатов, который стал частью городского общественного транспорта, менее популярным от этого не становится.

По данным столичного департамента транспорта, постоянно прокатом самокатов пользуются более 400 тысяч человек. С 2018 года москвичи совершили более двух миллионов поездок. К услугам восемь сервисом проката. И если раньше взять самокат можно было только в центре столицы, то сейчас прокат доступен и в отдаленных спальных кварталах, и на территории Новой Москвы. Тарифы почти везде одинаковые от 50 рублей за поездку и, в среднем, 6 рублей за минуту пути. По правилам, брать самокат в аренду могут только граждане старше 18-ти, и абсолютно трезвые.

- Но кто их читает, эти правила. В большинстве сервисов договор подписывается автоматически при установке мобильного приложения. Чаще всего люди его даже не пробегают глазами. А зря! Надо понимать, кто и за что несет ответственность. Учитывая скорость движения до 25 километров час, вероятность травмирования настолько велика, что даже для коротких поездок по парку стоит выбирать тариф с включенной медицинской страховкой. Он чуть дороже, но это тот случай, когда экономить не стоит. В тарифе со страховкой все расходы по лечению возьмет на себя сервис проката. За исключением тех случаев, когда пользователь взял самокат в прокат будучи в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировал Олег Рудаков, юрист, ранее работавший в одной из фирм по прокату самокатов. - Еще одно частое нарушение, это совместные покатушки. Родители катают детей, парни своих девушек - все это строго запрещено и очень опасно. Самокат рассчитан только на одного человека. Запомните это и никогда не нарушайте. По статистике, каждое третье коллективное катания заканчиваются падением.

О зашкаливающем количестве травм хорошо знают и в столичной мэрии. Транспортники сейчас работают над усовершенствованными правилами проката. Скорее всего, уже следующим летом начнет действовать запрет на использование электросамокатов без шлема. Правда, пока непонятно, будет ли он выдаваться в комплекте с самокатом, или пользователям придется приобретать собственные шлемы. Но лишними они точно не будут.

- Шлем необходим для любого вида транспорта, который движется со скоростью более 15 километров в час. Некоторые модели элекросамокатов разгоняются до 60 километров в час. Это сравнимо со скоростью скутера. Водитель последнего обязан быть в шлеме. А вот про электросамокаты, сигвеи и гироскутеты в ПДД нет ни слова. О необходимости четкого регламентирования использования электротранспорта говорят уже ни одно лето. Но до сих пор нет ни одного нормативно-правового акта. На мой взгляд, электросамокаты нужно приравнять к велосипедам и запретить им движение по тротуарам. Надо понимать, что в первую очередь это опасно для пешеходов. В случае столкновения с элекросамокатом, можно получить тяжелые и крайне тяжелые травмы. Человек, который управляет элекросамокатом, должен понимать ответственность, но это не случится до тех пор, пока не изменят ПДД, - прокомментировал Станислав Макухин, главные редактор портала об электротранспорте «Зеленая точка старта».