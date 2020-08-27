Благотворительные фонды: Есть ли жизнь после коронавируса

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Пандемия коронавируса сильнее всего ударила по благотворительным фондам и НКО. По данным РБК, только расходы банков на благотворительность снизились на 15% за 2 квартал. Согласно исследованию фонда “КАФ”, у 60% опрошенных НКО значительно сократились объемы пожертвований, при этом в каждой пятой организации количество собранных средств упало более, чем на 80%. Почти в половине организаций сообщили, что из-за пандемии их не смогли поддержать постоянные доноры и партнеры. Особенно трудно приходится сейчас региональным фондам.

С 29 августа по 6 сентября в Москве состоится фестиваль гражданского общества “Добрые люди” в парке искусств “Музеон”, который организует Общественная палата РФ. На фестивале будут представлены 40 крупнейших благотворительных фондов из всех регионов РФ, таким образом все желающие смогут ознакомиться с деятельностью фондов и поддержать понравившиеся им. В преддверии фестиваля руководители фондов рассказали о том, как НКО пережили пандемию и что ждет их после отступления коронавируса.

Дмитрий Алешковский, фонд «Нужна помощь»:

«Основным направлением развития, которое подстегнула пандемия, стала повсеместная цифровизация всех процессов у НКО. Читая грантовые заявки от самых разных фондов, видно, что большинство организаций никогда даже не рассматривали для себя возможности вроде удаленной работы, оцифровки рутинных процессов, внедрения CRM и ERP-систем. А сейчас буквально все ринулись использовать и внедрять. Думаю, что подобный тренд позволит сектору в среднесрочной перспективе стать устойчивее и значительно повысить эффективность своей работы».

Дарья Алексеева, директор благотворительного фонда “Второе дыхание” (крупнейшая некоммерческая организация в России, занимающаяся сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды):

“За время карантина мы протестировали новые форматы работы и нарастили объем активностей там, где это было возможно с учетом локдауна. Например, более чем в два раза выросло количество заказов на сервис по вывозу одежды из дома, поскольку людям стало удобнее вызвать курьера, чем пользоваться стационарными контейнерами для сбора одежды, которые наш фонд устанавливает в офисах и общественных пространствах. Наши благотворительные магазины были закрыты, поэтому мы экспериментировали с интернет-торговлей и продавали вещи онлайн. В целом ситуация была очень тяжелая, поскольку денежные поступления снизились, а запрос на гуманитарную помощь, наоборот, вырос. Поэтому мы запустили антикризисную кампанию «Вы наше Второе дыхание» на Planeta.ru и собрали более 400 тысяч рублей на зарплаты наших сотрудников из социально незащищенных групп, получили поддержку от нескольких компаний и фондов. Мы очень ценим наше сообщество за то, что оно поддержало нас в трудный момент – благодаря этому сейчас вся наша команда сохранена и мы работаем на полную мощность. В регионах ситуация с карантином разворачивалась по-разному: в целом, в регионах карантин был мягче и закончился раньше, чем в Москве. При этом, как ни странно, региональные арендодатели проявили намного больше понимания и гибкости, чем московские.

Наш рынок существенно отличается от классического фэшн-ритейла. На волне снижения покупательной способности населения, секонд-хэнды станут более привлекательны, люди будут перераспределять свой бюджет. А наши магазины нравятся даже тем, кто в секонд-хэндах никогда не одевался. Поэтому мы наблюдаем приток покупателей, причем не только нашу основную целевую аудиторию, но и более молодую. Сейчас в наши магазины приходят старшеклассники из TikTok – кто-то из микроинфлюенсеров по своей инициативе прорекламировал нас в своем канале. Хочется верить, что сидя дома, многие переосмыслили свой образ жизни и пришли к выводу, что им действительно не нужно так много вещей. Поэтому вместо покупок в торговых центрах люди будут чаще ремонтировать, покупать у локальных дизайнеров или в секонд-хэндах и снижать свой экослед.

Лидия Мониава, фонд «Дом с маяком»:

Во время карантина мы почти все наши активности перенесли в онлайн. У нас было много мероприятий – например, учебные семинары для родителей, психологические группы для детей, все это мы стали проводить онлайн. Кроме того, по традиции мы каждый год проводим день памяти – когда родители собираются вместе и вспоминают своих умерших детей, в этот раз день памяти будет проведен в онлайн-формате. Также с очных консультаций в интернет перешли наши психологи и игровые терапевты. Продолжили ездить к пациентам только медики, но обязательно в средствах защиты.

Безусловно, во время карантина количество поступающих денег уменьшилось, а паника у семей увеличилась. Родители очень волнуются, не оставит ли их хоспис без помощи, будет ли у них гарантированная поддержка, а нам очень сложно это сделать, ведь мы зависим от пожертвований. Но сейчас понемногу ситуация стала улучшаться. Конечно, нам также очень помогло, что государство приняло целый ряд мер поддержки НКО – гранты, субсидии на средства индивидуальной защиты, налоговые льготы, льготные кредиты на особых условиях.

Мы очень рады, что во время карантина люди стали забирать себе детей из интернатов. Так, в Москве у нас забрали 6 детей, из них трое после карантина останутся в семьях. В Санкт-Петербурге забрали 26 человек из интернатов, это будет проект с сопровождаемым проживаемым.

Главный урок карантина для нас - надо всегда иметь запас масок и средств индивидуальной защиты, а также финансовую подушку безопасности, чтобы вне зависимости от ситуации в стране и мире семьи с тяжелобольными детьми не остались без помощи. Конечно, я мечтаю о том, чтобы эта подушка безопасности была не на пару месяцев, а хотя бы на год, но пока это только мечта.

Анастасия Кафланова, директор “Фонда борьбы с лейкемией”:

Наша задача в карантин была не подвести наших подопечных, оказавшихся в самой уязвимой ситуации. Для этого еще в первой декаде марта мы составили краткосрочный план действий на 2-3 недели, а затем – на три месяца. Мы предвидели, что будут проблемы с юридическими лицами. Частично так и случилось, но остались и те, кто продолжал и продолжает нам помогать, за что мы очень благодарны. Тем не менее, именно в карантин мы переориентировались на работу с физическими лицами, наладили работу с рассылками. Размер среднего пожертвования уменьшился, но мы смогли расширить аудиторию, и общий объем поступлений вырос. Мы довольны этим, хотя пожертвований все равно не хватает. Из-за того, что пока не доступны трансплантации костного мозга от неродственных зарубежных доноров, мы переориентировались на гаплотрансплантации (это пересадки от родных, которые подходят как доноры меньше, чем на 50%, но есть специальные системы очистки донорских клеток), а стоимость специальных систем для них зависит от курса доллара. К тому же объем поступающих запросов в карантин не уменьшился, а увеличился.

Нам не пришлось уходить на удаленку, потому что мы с момента возникновения фонда работали дистанционно, чтобы минимизировать расходы на уставную деятельность. Правда, все встречи на время карантина мы перевели в Zoom.

После первой растерянности мы смогли перестроиться и убедить себя, что онлайн – это отличная площадка для привлечения жертвователей. В апреле и мае мы провели онлайн-концерты: для фонда согласился спеть лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, сыграла акустический концерт Лусинэ Геворкян (солистка группы Louna), ради подопечных фонда концерты сделали группы «Операция Пластилин» и «Рекорд оркестр». Кроме того, фонд провел цикл программ “Аффтар-пати” (авторские вечера писателей в Zoom), вход в трансляцию осуществлялся за пожертвования. Среди авторов были Виктор Шендерович, Линор Горалик, Денис Драгунский, Леонид Каганов), спродюсировал проект “Окно в Мир” (в прямом эфире журналист Катя Сундукова говорила о карантинной жизни с блогерами из разных стран, а спонсор фонда жертвовал деньги за лайки). Кроме того, мы создали абсолютно новые продукты – стримы с врачами, онлайн-школы, облегчающие жизнь пациентов на самоизоляции, продолжили выпускать медицинские подкасты.Также в карантин у нас была запущена программа «Стоп ковид!»: мы закупали средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, оплачивали съемные квартиры для врачей, которые не могли в самый разгар пандемии возвращаться домой.

Конечно, количество обращений за помощью в фонд сейчас растет. Но это связано не только с коронавирусом. Оно растет с каждым годом. Но, например, из-за неопределенной ситуации с открытием границ многие вопросы (например, с трансплантацией) приходится решать в ручном режиме. Кто-то может ждать, пока границы откроются, кому-то назначают гаплотрансплантацию, запускают повторный поиск в российском регистре потенциальных доноров костного мозга. И врачи, и фонд, в который обращаются пациенты, должны реагировать очень быстро. То, что многие вынуждены лечиться по месту жительства и их не берут пока в федеральные центры, не самая лучшая ситуация. Надеемся, что в скором времени она поменяется.

Юлия Лындина, Директор благотворительного фонда помощи животным «Собаки, которые любят»:

Пандемия изменила нашу работу с пристройством животных. Основной миссией нашего фонда является поиск животным нового дома, и сейчас для нас практически весь этот процесс перешел в онлайн, также как и многие фандрайзинговые мероприятия перешли на онлайн-платформу. Конечно, мы ощутили на себе изменения размера и объема пожертвований, они действительно стали меньше. Но в то же время мы ощутили и желание людей помогать своими руками, а это то, что пропагандирует наш фонд - помогать можно, не только имея деньги, но и имея знания и желание. Безусловно, пока сложно прогнозировать, когда мы восстановимся: наверное, когда восстановится экономика. Однако уже сейчас мы радуемся, что волонтеры вернулись в приюты, и они снова имеют возможность коммуникации со своими подопечными. Мы рады, что ветеринарные клиники получили возможность не ограничивать количество своих посетителей, это для нас очень важно.

За время карантина у людей, сидящих на самоизоляции и продолжающих работать на удаленке, очень изменилось отношение к своим питомцам. Мы видим, что люди стали чаще обращаться к нам за рекомендациями по ветеринарной помощи, гораздо чаще молодежь готова помогать своими руками. Также мы отмечаем, что родители, которые проводят теперь больше времени со своими детьми, стали более внимательно относиться к подрастающему поколению и прививать им гуманное отношение к животным. И такие изменения в сознании людей помогают нам двигаться дальше.