Спартак - Арсенал 29 августа 2020: прогноз на матч 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Спартак" уйдет на перерыв в чемпионате после матча с "Арсеналом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 29 августа, в Москве на поле стадиона "Открытие Арена" пройдет первый матч 6 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Спартак" примет тульский "Арсенал" в последней для себя встрече перед перерывом на матчи национальных сборных.

Фаворитом этого поединка называют хозяев поля. Оно и понятно - "Спартак" под началом Доменико Тедеско провел отлично стартовый отрезок из пяти игр. У клуба было три победы и две ничьих. С учетом того, что "Зенит" свой поединок проведет только 30 числа, на сутки именно "красно-белые" могут возглавить турнирную таблицу Премьер-Лиге. А если же "Зенит" проиграет днем в воскресенье "Локомотиву", то картина в РПЛ будет совсем интересной.

Тульский "Арсенал" пока что стартовал не важно - 11 место после пяти игр и только 5 очков. И вот уже подошла та беда, которую не ждали - лидер атак туляков последних лет форвард Евгений Луценко получил травму. Именно в тот момент, когда его позвали на матчи сборной России. Поэтому "Арсеналу" будет довольно непросто в поединке на поле стадиона в Тушино.

Но все помнят картину прошлой осени - туляки приехали к "Спартаку" не фаворитами и увезли победу 1:0 в последней очной игре в Москве. Поэтому встреча Спартак - Арсенал будет крайне интересной для обоих клубов. Хозяева имеют шанс вырваться в лидеры Премьер-Лиги, а гости - подняться с низов таблицы, сократив до трех очков отставание от "Спартака".

Прогноз на матч Спартак - Арсенал 29 августа 2020: победа "Спартака" с разницей в два гола.