В России полным ходом идет подготовка к прививочной кампании от гриппа

Антон Викентьевич Катлинский, советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, профессор, доктор биологических наук. Фото: холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех

Мы поговорили с советником по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, профессором, доктором биологических наук Антоном Катлинским о том, как лучше защититься от вирусов в эпидемический сезон, который совпал с пандемией новой коронавирусной инфекции.

- Антон Викентьевич, расскажите, как идет подготовка к прививочной кампании? В этом году были заявлены амбициозные задачи по охвату прививками 60% населения и 75% - из групп риска. По силам ли производителям обеспечить вакцины для такого широкого покрытия или это сопоставимый с прошлыми сезонами объем?

- Да, безусловно, нам это по силам. Объем хоть и больше чем в прошлые годы, но все же сопоставим с поставками для уже проводимых ранее в Российской Федерации прививочных кампаний. Например, мы уже не один год подряд прививаем группы риска на этом уровне (прим. ред. – 75%), немногим меньше – порядка 50% – людей было обеспечено профилактикой против гриппа в прошлом году. Мы абсолютны уверены, что российская фармацевтическая промышленность способна обеспечить население эффективной защитой от гриппа. Однако, в мире, надо признать, ситуация в целом непростая.

- Что вы имеете в виду?

- Чтобы достичь оптимальный уровень коллективной защиты сегодня ВОЗ ставит задачу мировому здравоохранению обеспечить вакцинацией не менее 2,5 млрд человек. Но мы, как эксперты, отдаем себе отчет в том, что при существующих совокупных мировых производственных мощностях это невозможно – сейчас промышленность производит 500-550 млн доз, а в этом году, с учетом мобилизации, сможет выйти максимум на уровень 650-700 млн доз. В России ситуация лучше, мы можем удовлетворить заявленный спрос за счет российских профилактических препаратов.

Фото: холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех

Вот пока мы с вами разговариваем на завод «ФОРТ» в Рязанской области каждый день прибывает по 200 тысяч куриных эмбрионов. Они нужны для выращивания вируса в промышленных масштабах. Ведь у нас производство полного цикла на территории страны – от куриного эмбриона до готовой лекарственной формы.

- Мы много слышали в прошлом году про четырёхвалентную вакцину от гриппа. Чем она лучше и какие вакцины в целом вы бы рекомендовали?

- Чем больше в вакцине типов вируса, тем лучше. Соответственно, четырёхвалентная вакцина эффективнее трехвалентной просто потому, что формирует иммунитет против большего количества типов возбудителя. Даже чисто математически – уровень ее защиты на 25% выше, чем у вакцины прошлого поколения. Не исключено, что в будущем будут препараты и с пятью, и шестью штаммами вирусов гриппа в одной дозе. Но сегодня ВОЗ отдает приоритет именно квадривалетным вакцинам, еще и потому, что увеличенный набор вирусов в составе четырехвалентной вакцины работает против так называемого «хвоста эпидемии»», который в странах Северного полушария приходит весной, когда организм ослаблен после долгой зимы.

Что касается выбора конкретных вакцин, то лучше основываться на рекомендациях врача, особенно, если мы говорим о группах риска и младших возрастных группах. Но, в целом, нервничать не стоит – все вакцины, независимо от производителя, разрешенные к применению, безопасны, произведены по современным технологиям, а значит, практически не имеют побочных эффектов.

- А какие побочные эффекты фиксируются?

Иногда может наблюдаться температурная реакция и покраснение в месте укола, но это единичные случаи. Тут большое значение сыграли технологии. Это в 70-х и начале 80-х прошлого века вирус инактивировали, немного очищали и на его основе производили так называемую цельновирионную вакцину. Сегодня же в производстве целый вирус не нужен, для формирования иммунного ответа используются всего несколько белков, а остальное просто отбрасывают. Организм же воспринимает эту белковую конструкцию как настоящий вирус. Так получается вакцина четвертого поколения, такая как, например, новая четырехвалентная «Ультрикс Квадри», которую в прошлом году вывели на фармрынок Marathon Group и Ростех. Между прочим, это полностью отечественная разработка, созданная в соответствии со всеми рекомендациями ВОЗ.

- Это интересный момент. А как же мне, простому человеку, понять, что прививки от гриппа действительно работают? Вирус гриппа же очень изменчив.

Есть очень простые цифры: возьмём уровень заболеваемости гриппом и других вирусных заболеваний из группы ОРВИ, долю привитых людей в обществе и посмотрим на статистику. За последние несколько лет на фоне увеличения объема покрытия вакцинацией против гриппа мы видим ежегодное снижение заболеваемости – в целом в популяции и в группах риска.

Фото: холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех

Статистика нам четко указывает – вакцинация по тому сценарию, который реализуется в России и теми различными типами вакцин, имеет абсолютно четкий и выраженный эффект. Можно привести свежий относительно пример. В 2018 году фиксировалось снижение заболеваемости примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом, в 2017 году показатель заболеваемости был почти вдвое ниже, чем годом ранее. В целом, по данным Минздрава, за 20 лет этот показатель упал практически в 150 раз.

- Хорошо, согласимся, что прививку от гриппа сделать нужно. Может ли вакцинация от одной инфекции защитить от похожего вируса? Я имею в виду, конечно, новую коронавирусную инфекцию.

- Это хороший вопрос. Прямой связи здесь быть не может, так как это разные типы вирусов – и по строению, и по размеру, и даже по весу, поэтому перекрестное взаимодействие между ними маловероятно. В то же время, и грипп, и COVID-2019 относятся к группе респираторных вирусов, поэтому стимуляция иммунитета происходит схожим образом. Соответственно, любая стимуляция иммунитета, сконцентрированного на этом направлении, положительно сказывается при возможном заражении коронавирусом и любым вирусом респираторной природы (например, парагриппом, бокавирусом и тд). Возможно, в этом кроется ответ на вопрос, почему привитые от гриппа люди меньше заболевают коронавирусом. Это, кстати, статистически установленный факт, озвученный ВОЗ.

- Сейчас на календаре конец августа, успевают ли с развозом вакцин в регионы?

- Пару лет назад поставщик вакцин, фармхолдинг Ростеха «Нацимбио» внедрил систему непрерывного мониторинга за доставкой вакцин по России. Сегодня мы видим абсолютно четкую картину поставок, с точностью до каждой дозы и до конкретного получателя. С точки зрения заявленных объемов и временного промежутка, в который надо уложиться, мы особых проблем сейчас не видим. Вакцины приедут во все регионы к началу прививочной кампании от гриппа.

- Мы поняли, что российские вакцины хорошо защищают от гриппа и прибудут в лечебные учреждения в срок. И тем не менее, сопоставимы ли они по качеству и эффективности со своими иностранными аналогами?

- Массовая вакцинация от гриппа в России проводится не одно десятилетие, получен беспрецедентный объем материала для анализа эффективности применяемых вакцин. Из практической медицины и в ходе так называемых постмаркетинговых исследований собраны неоспоримые данные от профильных и смежных специалистов – эпидемиологов, инфекционистов, педиатров, аллергологов и так далее – свидетельствующие о высоком профиле безопасности и эффективности применяемых в рамках Национального календаря профилактических прививок гриппозных вакцин. Мы видим, что в течение последних сезонов эпидемия эффективно контролируется.

Фото: холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех

В России были созданы условия для развития собственного производства вакцин, благодаря чему технологии шагнули сильно вперед. Сегодня наша продукция отвечает международным стандартам качества, а произведенная готовая лекарственная форма полностью соответствует требованиям и российской, и европейской фармакопеи. Поэтому в качестве отечественных продуктов нам точно не приходится сомневаться.

- Хорошо, какие существуют противопоказания к вакцинации от гриппа?

- Нельзя вакцинироваться при наличии острого, особенно – острого инфекционного заболевания. Или при обострении хронического заболевания. В последнем случае необходимо, чтобы пациент прежде перешел в стадию ремиссии, и только потом защитил себя с помощью прививки от гриппа. Также с осторожностью стоит вакцинироваться тем, у кого есть аллергия на куриный белок. Хотя в случае с препаратами последнего поколения и это не является противопоказанием. Современные технологии обеспечивают максимальную безопасность.