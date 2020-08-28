Абоненты МТС смогут обменять лишние гигабайты на кэшбэк

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Обменять гигабайты смогут абоненты компании, которые перешли на обновлённый тарифный план «Тарифище» с 13 августа. Чтобы обменять оставшийся в конце месяца трафик, необходимо перейти в приложение Мой МТС. После обмена, кэшбэк будет начислен на лицевой счёт в сервисе МТС Cashback – там же можно выбрать, на что его потратить на услуги связи оператора, подписки в сервисах МТС или скидку на покупку техники в салонах. По умолчанию первого числа каждого месяца кэшбэк будет потрачен на скидку на услуги мобильной связи на номере, с которого был произведён обмен.

Напомним, что «Тарифище» подойдёт тем пользователям, которым нужен большой пакет интернета, а также минут и SMS. Причём основная «фишка» тарифа – это возможность настраивать тариф «под себя», т.е. выбрать тот пакет минут и SMS, которые нужны именно вам.