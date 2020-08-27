Дмитрий Стешин из Минска: Я в автозаке. Везут нас в РОВД

Дмитрий Стешин работал в Минске на акции протеста.

Спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина задержали в Минске во время освещения акции протеста.

- Нас окружили омоновцы на площади. Нас было 200 человек. Не задерживали, а приглашали для проверки в автозак. Обращались на «вы». Телефон не отняли, - рассказал Стешин из автозака в эфире Радио «Комсомольская правда»

По его словам, в автозаке «ребята сидят на бронежилетах».

- Нас [в автозаке] человек 40, молодежь и зрелые мужики примерно моего возраста. Едем мы уже минут 15, наверное. С нами в автозаке один омоновец, он достаточно доброжелательно разговаривает. Нас везут в какой-то РОВД, где должны опросить. Телефон не отобрали, я заходил в автозак и был в эфире радио «КП».

Чуть позже машина привезла задержанных в здание Центрального РУВД. Силовик спросил если ли среди мужчин сотрудники прессы. Дмитрий Стешин назвал себя.

Как ранее отметил спецкор «КП» на площади Независимости в белорусской столице силовиков было в десять раз больше, чем собравшихся участников протеста.

Как писал сайт kp.ru, протестующие должны были собраться на площади Свободы, однако их маршрут изменился, после того, как именно у Ратуши на площади Свободы произошло задержание представителей прессы, которая собиралась освещать акцию протеста. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик.

В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что задержаний не было, а журналисты были доставлены в Октябрьское РУВД белорусской столице для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.

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