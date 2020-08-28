Не засчитали трудовой стаж к пенсии. Как быть?

- Да я за свой стаж всех порву! Тем более что трудовые книжки теперь в электронном виде... Фото: Евгения ГУСЕВА

«У меня стаж - 34 года. Всю жизнь работала. Последние 10 лет получала хорошую зарплату. А пенсия все равно минимальная - 9 тысяч рублей. Вот как на нее прожить?» Поговоришь с пенсионерами в регионах - у многих похожий рассказ.

И мало кто разбирается в том, по какому принципу рассчитывается размер страховой пенсии.

Хотя справедливости ради в последние годы пенсионная формула стала намного более понятной. Всем дают фиксированный размер - 5685 рублей. А дальше все зависит от заработка и стажа. Если упростить и округлить, то при зарплате 10 тысяч рублей в месяц человек зарабатывает 90 рублей прибавки к будущей пенсии. При зарплате 100 тысяч в месяц - 900 рублей прибавки. Больше нельзя. Но! Это лишь в том случае, если зарплата официальная. И лишь в том случае, если работодатель все правильно оформил. А это происходит не всегда…

НЕТ ДАННЫХ - НЕТ ДЕНЕГ

До конца 2001 года система учета пенсионных прав была такой. Есть запись в трудовой или справка от работодателя - на ее основе ПФР высчитывает, сколько денег вам должно платить государство. Нет записи или подтверждения - гуляйте, Вася. С 2002 года появилась персонифицированная система учета. Работодателей обязали не только вести трудовые книжки, но и отправлять специальную отчетность в Пенсионный фонд. И, естественно, платить за работников страховые взносы. При такой системе, даже если потерять трудовую, ничего страшного не произойдет. Все данные о вас уже есть в компьютере. Но только в том случае, если они там есть…

- Я полжизни проработал сварщиком. То есть имею право на досрочный выход на пенсию. Через два года мне будет 55 лет. Поэтому решил заранее сходить в Пенсионный фонд, уточнить, все ли в порядке и нужно ли какие-то справки собирать, - рассказывает Олег М. - Представляешь, мне там насчитали всего три года специального стажа. Я им показываю трудовую, где русским языком написано, что я сварщиком минимум 12 лет был. А они мне: «Ничего сделать не можем. У нас нет никакой информации, что за вас платили взносы».

ЗАБЫЛИ - СЛУЧАЙНО ИЛИ НАМЕРЕННО

Вести бухгалтерию в бизнесе - не для слабонервных. Документов и отчетов - десятки. Их нужно подавать в разные ведомства. Только по определенным формам и обязательно в надлежащий срок. Иначе пени, штрафы и прочие «прелести». И если в крупных компаниях для всей этой бюрократии есть целые отделы квалифицированных сотрудников, то в небольших организациях это, как правило, один, зачастую не очень опытный человек.

- Если по трудовой книжке стаж должен быть, а на лицевом счете его нет, скорее всего, работодатель не передал сведения надлежащим образом. В этом случае надо обратиться к нему и попросить его все-таки направить их - это его прямая обязанность, - пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Суть в том, что отчисления за работника компания делала, как положено, а вот в бумагах почему-то допустила ошибку. Но это еще хороший сценарий. Если компания еще существует, исправить неточность получится быстро. Совсем другое дело - если компания не только про отчетность, но и про взносы забыла…

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ - ПРАВДЫ ДОБИТЬСЯ МОЖНО

Если официальный стаж не сходится с реальным, эксперты советуют только одно - обращаться в суд. Воодушевляющие прецеденты есть. К примеру, одна из жительниц Курска сумела отсудить у бывшего работодателя страховые взносы за шесть лет работы. Она работала фасовщицей на складе, но предприниматель не стал оформлять с ней трудовой договор. Чтобы доказать правоту, она привлекла свидетелей, которые подтвердили, что она действительно работала.

Конституционный суд - на стороне граждан. Еще в далеком 2007 году он постановил, что проблемы собираемости страховых взносов - это дело ПФР, а не самих работников. Мол, если есть информация, что человек работал, но при этом за него не делали отчисления, то пенсию за этот период ему все равно должны назначить, если стаж подтвердился.

ОФИЦИАЛЬНО

«Конституционный суд постановил: право застрахованного лица на получение трудовой пенсии, при неуплате их работодателем страховых взносов в ПФР, должно обеспечиваться государством за счет федерального бюджета, а законодателю надлежит установить правовой механизм, гарантирующий гражданину реализацию его пенсионного права при неуплате работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд РФ».

(Выдержка из постановления Конституционного суда РФ от 10.07.2007 № 9-П.)

СОВЕТЫ «КП»

Как проверить свой стаж…

1. Заходите в личный кабинет гражданина на сайте ПФР (pfrf.ru).

2. Вводите логин и пароль, которые вы используете при входе на портал госуслуг (gosuslugi.ru). У вас должна быть там подтвержденная запись.

3. Найдите раздел «Узнать информацию о сформированных пенсионных правах».

4. В извещении будет указан общий накопленный стаж и число заработанных пенсионных баллов. Плюс будет подробная информация о том, где вы работали, какой срок и сколько страховых взносов за вас перечислил работодатель.

…И как быть, если его не хватает

5. Уточните у работодателя. Возможно, это технический сбой и его можно оперативно исправить. Попросите это сделать.

6. Возможно, это намеренный уход от уплаты страховых взносов. Тогда потребуйте, чтобы компания перечислила за вас деньги. Это ее законная обязанность.

7. Если вам навстречу не идут, жалуйтесь в трудовую инспекцию.

8. Если и это не помогает или речь идет о вашем предыдущем работодателе, обращайтесь в суд. При себе нужно иметь трудовую книжку и трудовой договор. Эти документы докажут, что вы действительно работали у конкретного работодателя и договорились выполнять определенную работу за оговоренную сумму.