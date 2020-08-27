Георгий Бовт: «Если антироссийская истерика в США будет нарастать, мы увидим доллар по 80»

Политолог Георгий Бовт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Известный российский политолог и экономист Георгий Бовт в эфире Радио «Комсомольская правда» высказался об ослаблении курса рубля. Если неделю назад за доллар давали 73 с небольшим рубля, то по состоянию на 27 августа уже больше 75.

- Были прогнозы, что после 1 июля рубль будут опускать, - сказал Бовт. - Это логичная политика, потому что девальвация рубля это одна из форм финансирования социальных расходов, в том числе расходов на ликвидацию последствий кризиса от коронавируса. Это не бином Ньютона. В данном случае мы это и наблюдаем. Сейчас Центробанк отказался от политики искусственного поддерживания рубля. Я думаю, что сейчас рубль падает в краткосрочном плане так сильно еще из-за кризиса вокруг Навального. Это определенная напряженность, всякие трейдеры и брокеры опасаются санкций, и в случае чего рубль опять испытает краткосрочное давление. Поэтому происходит падение рубля на фоне относительно растущих цен на нефть. Это называется геополитические риски. Если они и осенью будут нарастать на фоне истерии какой-нибудь антироссийской в американской избирательной кампании, тогда мы можем увидеть и 80 рублей за доллар. Но я надеюсь, что нефть постепенно будет выправляться, поскольку мировая экономика будет восстанавливаться, а это значит, что и рубль сможет укрепиться в этом случае.

Георгий Бовт также отметил, что действенной оказалась ставка российского руководства на скупку золота в госрезервы.

- Мы стали скупать золото еще до того, как начался коронавирусный кризис, и стали мы его скупать, прежде всего, исходя из этих самых геополитических рисков, возможного усиления санкций. В общем, эта политика оказалась провидческой. Потому что, действительно, еще недавно 1,5 тысячи долларов давали за тройскую унцию золота, а сейчас уже за 2 тысячи долларов переваливало. И есть прогнозы, что цена дойдет до 3 тысяч долларов за унцию.

Полностью передачу «Бовт знает» от 27 августа слушайте по ссылке.

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