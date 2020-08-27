Владимир Машков представил новый «смертельно страшный» спектакль

Владимир Машков представил новые постановки Театра Олега Табакова. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В Театре Олега Табакова показали фрагменты двух постановок – детектива «И никого не стало» по Агате Кристи и лирической комедии «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Премьеры для зрителей сыграют уже в сентябре.

Журналисты, которые стали первыми зрителями, увидели только завязку этих историй. Впечатления, конечно, не полные. Но и этому мы были чрезвычайно рады.

В зрительном зале театра. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Мы полгода живем без зрителей. Без вас театр невозможен. Нужен обмен энергией и обратная реакция, - сказал перед показом режиссер спектакля «И никого не стало», худрук Табакерки Владимир Машков. - Я два года разрабатывал идею этой постановки. К счастью, удалось договориться с наследниками знаменитой английской писательницы.

Фрагмент спектакля «И никого не стало» показали журналистам. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Старинная считалочка о десяти маленьких негритятах, позднее переименованных Агатой Кристи в индейцев, легла в основу сюжета. Десять человек под разным предлогом приглашены в роскошный особняк на таинственный остров. Отрезанные морем, герои остаются один на один с неизвестным мстителем, неким анонимом, обвинившим каждого из них в безнаказанном убийстве, совершенном в разное время и при разных обстоятельствах.

– У Агаты Кристи есть пьеса, которую она написала по мотивам романа «Десять негритят». Хорошо известный сюжет в пьесе закручен иначе. И главное - изменен финал, - продолжил Машков. - Детектив – это редкий на театральных подмостках жанр, требующий от артистов ярких эмоций, которые их герои испытывают перед лицом смерти. Человек, безнаказанно причинивший зло, находит для себя оправдание. Он верит в новую придуманную в своем воображении версию случившегося и пытается заставить поверить других. Но в итоге оказывается загнанным в угол. Декорации для этого увлекательного и местами жутковатого путешествия на остров индейца создал Александр Рукавишников. Он разместил на сцене десять авторских скульптур тотемных животных, которые олицетворяют одного из героев. Такой вот переход из человека в животное и - наоборот. Костюмы к спектаклю от Валентина Юдашкина.

Актриса Аня Чиповская, она исполняет роль красавицы Веры Клейторн (в фильме Станислава Говорухина эту роль играла Татьяна Друбич) призналась, что за время действия ее героиня переживает невероятный ужас. Если бы такие приключения свалились на голову Чиповской в реальной жизни, она бы умерла от страха. Аня пообещала, что по ходу действия всем (и на сцене, и в зрительном зале) станет «смертельно страшно». Но главная интрига, конечно, в финале, который будет совершенно неожиданным.

Анна Чиповская в роли Веры Клейторн. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

После показа фрагмента из «И никого не стало» журналистов пригласили на историческую сцену Табакерки на улице Чаплыгина. Там мы посмотрели фрагмент спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Сюжет о том, как два молодых человека, опоздавшие на электричку, в поисках ночлега звонят в первую попавшуюся квартиру, и один из них представляется сыном хозяина дома, хорошо известен. Заинтриговало другое. Два актера, которых мы только что видели в детективе на сцене на Сухаревской, переместились в «подвал» на Чаплыгина совершенно в другом амплуа. Актриса Алена Лаптева, которая только что играла сварливую Эмили Брент, вдруг оказалась режиссером спектакля по пьесе Вампилова. А Сергей Беляев, генерал Маккензи в пьесе Агаты Кристи, стал скромным кларнетистом, играющим на танцах и похоронах, Андреем Сарафановым. Вот такой поворот сюжета.

Пьеса Александра Вампилова "Старший сын" вновь поставлена на театральной сцене. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Премьеры, которые весной пришлось отменить из-за пандемии, сошлись в точке возврата к почти нормальной (несмотря на шашечную рассадку и кресла в зале, занятые манекенами) докоронавирусной жизни. Так будет не только в Театре Олега Табакова. Многие труппы порадуют зрителей несколькими премьерами сразу.

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