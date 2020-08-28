Вопрос дня: А что вас больше всего зацепило в интервью Путина?

Митинги противников и сторонников (на фото) Лукашенко в Белоруссии стали главными политическими новостями в августе-2020. Фото: Vasily Fedosenko/REUTERS

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Впечатлило то, как четко была выражена позиция по Белоруссии. Это надо было сделать. Подчеркнул, что мы не вмешиваемся во внутренние дела соседей. Но если начнут жечь дома и машины - мы поможем в восстановлении порядка. Хорошо, что отбрил советчиков с Запада, которые лезут с рекомендациями, «не замечая», что творится у них самих.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Главное - защитить людей от коронавируса, в том числе вакциной. И мне это кажется основным. Я лично готов на себе вакцину испытать. Что касается Белоруссии - помощь должна быть точечной. Она важна: когда горит соседский дом - на твою крышу может перекинуться.

Сергей МАРКОВ, гендиректор Института политических исследований:

- Мы видим попытки госпереворота в Белоруссии. И на этом фоне Путин прямо заявил о поддержке президента союзного государства. Вот это основное.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Главное, что зацепило, - заявление о вакцинах от коронавируса. И большая часть мира начнет нашу вакцину приобретать, невзирая на контрмеры американцев. Это же миллиарды долларов экспорта. И то, что у нас две вакцины - из Москвы и Новосибирска, - неплохо. Они же обе наши, их конкуренция только нам на пользу.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Зацепила то, что касается Белоруссии. Мы в отличие от Европы и США туда грубо не лезем. Хотя у нас точно больше полномочий. Ну хотя бы по договорам Союзного государства. Путин подтвердил, что по «33 богатырям» была провокация зарубежных спецслужб. И не менее важно заявление про силовой резерв - если, не дай бог, начнутся поджоги у соседей, мы начнем работать. Это и внешний посыл, и намек для внутренних критиков.

Николай СВАНИДЗЕ, телеведущий, историк:

- Про возможную силовую поддержку Белоруссии - это самое серьезное и важное заявление.