Один день Навального в клинике «Шарите» стоит от 1,5 до несколько десятков тысяч евро

Политик Алексей Навальный. Фото Ирины ИВАНОВОЙ

В субботу, 22 августа, Алексея Навального перевезли из Омска в берлинскую клинику Шарите. Транспортировку специальным медицинским бортом оплатил предприниматель Борис Зимин, сын создателя мобильной сети «Билайн» и попечителя Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина. Стоимость перевозки не разглашается, соратник Навального Леонид Волков назвал расходы «огромными и неподъемными для нас» (то есть для ближайшего окружения политика. - Ред.). А глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал перевозку в берлинский госпиталь, отметил, что «было очень дорого сделать это так быстро».

НЕ МЕНЬШЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЕВРО В СУТКИ

О том, сколько может стоить пребывание политика в клинике Шарите, судить можно только приблизительно. Основная загвоздка в том, что до сих пор не озвучен точный диагноз. Соответственно, трудно предположить, какие именно процедуры проводят немецкие медики. Сами они подробностей не озвучивают, кроме краткого сообщения о применении атропина (это дешевый препарат, который используется, в том числе, для нормализации состояния при неврологических проблемах).

Политолог Александр Сосновский, проживающий в Германии, сообщил Федеральному агентству новостей, что в среднем сутки нахождения в палате плюс необходимые анализы стоят в немецких клиниках от 1 500 евро. Интенсивная терапия может обходиться до 4 000 — 5 000 евро в сутки, сообщает ФАН. Стоимость МРТ (магнитно-резонансной томографии) в Германии варьируется от 800 до 2 000 евро. Комплекс лабораторных исследований обойдется не менее чем в 1000 евро.

«ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ»

Впрочем, в ситуации с Навальным цена лечения может существенно отличаться от средних цифр, рассказал «КП» на условиях анонимности эксперт по медицинскому туризму.

- У клиники Шарите, как и многих известных госпиталей, есть специальные подходы к медпомощи клиентам с особым статусом, - говорит специалист. - Так, если это известные личности, включая иностранцев, больница может пойти на существенные скидки – ведь для них пребывание такого пациента мощная реклама. А уж если речь идет о «госте канцлера» (именно в таком статусе, по сообщениям немецких СМИ, прибыл в ФРГ Навальный. - Ред.), то пребывание в клинике для него может быть и вовсе бесплатным.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ШЕФСКИЕ ГОНОРАРЫ

- Если предположить, что бонусов по оплате все-таки нет, то стоимость лечения будет зависеть от нескольких факторов, - продолжает эксперт. - Нужно учитывать, что в Германии действует стандарт ценообразования на медицинские услуги для всех клиник. То есть, по сути, это система регулирования цен. Но если пациент иностранец, клиника по своему усмотрению может вводить коэффициенты-надбавки, повышающие стоимость услуг даже в 3,5 раза. «Шарите» обычно использует невысокий коэффициент — думаю, в случае Навального он может быть в районе 2,8.

В среднем сутки пребывания в реанимации берлинского госпиталя стоят несколько тысяч евро. Точнее сказать невозможно, поскольку на сумму влияет и частота, и виды процедур, и стоимость лекарств. Если тот же атропин дешевый препарат, то антибиотики, которые, как правило, требуются пациентам на ИВЛ, в Германии вовсе не копеечные лекарства (антибиотики для реанимационных больных могут обходиться от 100 евро за упаковку. - Ред.).

Если у пациента подозревают опасное отравление и требуются дезинтоксикационные процедуры, то в зависимости от состояния и видов манипуляций стоимость за сутки может доходить и до десятков тысяч евро, отмечает эксперт.

Отдельной статьей расходов являются так называемые шефские гонорары. Если для лечения приглашают профессоров, именитых врачей, медицинских светил, то за свой труд они берут плату в среднем порядка 10% стоимости того этапа лечения, который они контролируют.

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