Сюрпризы нового учебного сезона-2020

В дополнение к традиционным учебным программам с этого года будут активно использоваться и IT-ресурсы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Учителя не спешат прощаться с онлайн-тренажерами и учебными сайтами: оказалось, что многие из них стали неплохим подспорьем в учебе для средней и старшей школы. Другой тренд - родители первоклашек при выборе школы стали включать в свой список за и против то, по какой из учебных программ там будут учить их детей.

СТАНДАРТЫ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ!

На родительских и учительских форумах отзывы о различных обучающих программах весьма противоречивые. Чтобы не запутаться в том, какие из программ-методик сейчас в ходу, вот небольшая шпаргалка.

Рейтинг программ для начальной школы по версии родителей Москвы:

1 «Начальная школа XXI века» - также известная как система Виноградовой. Это самая популярная в России учебная программа для начальной школы. Считается, что она содержит материалы разной степени сложности, которые подходят для всех учеников, и позволяет детям учиться самостоятельно с самых первых дней школьной жизни.

2 «Гармония» - эта программа нацелена на развитие у детей навыков анализа и классификации информации, а также способностей к мышлению. Однако без помощи родителей освоить такую программу ребенку может быть непросто.

3 «Система Эльконина - Давыдова» - это программа, которая развивает логическое мышление, в которой дети получают массу теоретических знаний и учатся применять их на практике. Такая система требует большой вовлеченности родителей, а также серьезной подготовки со стороны учителей.

4 «Перспектива» - это программа с математическим уклоном, ее часто используют лицеи и гимназии. Тут тоже есть нюанс: базовые темы школьники проходят очень быстро, так что часто болеющим детям может понадобиться помощь репетитора.

5 «Школа России» - это базовая учебная программа, по сути, осовремененный вариант старой советской программы. Начинать учиться по «Школе России» можно без особых навыков - тут ребенка научат и читать, и писать. Но более продвинутым детям поначалу будет скучно.

МНЕНИЕ

Сергей КРАВЦОВ, министр просвещения

- Речь идет не о замене очного вида обучения дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ - например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны. Занятия в школе и живое общение с педагогом - неизменная часть отечественной образовательной системы, и она незыблема. Цифровая образовательная среда станет дополнением к традиционному обучению.

Для педагогов переход на дистанционное обучение в апреле - мае этого года стал профессиональным вызовом. Но, освоившись с таким форматом работы, учителя нашли в нем и свои плюсы:

- При онлайн-обучении возможно отправлять ученикам видеозаписи уроков, чтобы они могли пересмотреть какие-то сложные моменты еще раз, - считает Артемий Гладких, учитель физики. - Кроме того, есть множество сервисов, автоматизирующих подбор и проверку домашних заданий, что сильно экономит время учителя. Такие сервисы применялись и до дистанта, но редко.

Денис с супругой Ириной 1 сентября ведут в первый класс сына Даниэля. Фото: Личный архив Дениса Клявера

Денис Клявер, известный музыкант и отец первоклассника: Пришла пора родителям запастись терпением, а детям получить удовольствие от учебы

Знаменитый музыкант с супругой Ириной 1 сентября ведут в первый класс сына Даниэля.

- Я поздравляю всех первоклашек с Днем знаний! Детям желаю как можно быстрее определиться с предметом, который им больше всего нравится, и уделять ему больше внимания. А может получиться так, что нравиться будут все! Желаю стараться получать знания. Почти все зависит от преподавателя. У нас много хороших учителей! Родители из своих школьных лет помнят, что самую на первый взгляд неинтересную информацию можно преподнести и рассказать так, что она вдруг заинтересует. Поэтому желаю детям найти момент удовольствия в учебе, а родителям - терпения. Вспоминаю, как в 10 часов вечера мама, уставшая после работы, садилась со мной учить уроки, а я врал, что ничего не задали… Она звонила маме моего одноклассника, и мы до полуночи делали домашнее задание. Пришла пора родителям вспомнить эти истории и запастись терпением - все, что происходило в наши школьные годы, теперь мы будем переживать с нашими детьми, но уже в другой роли. 1 сентября для родителей хороший повод начать год с самообразования - вспомнить пропущенные параграфы и освежить в памяти забытую информацию.

Цифра

1 миллион - примерно столько школьников отправятся 1 сентября в школы Москвы в 2020 - 2021 учебном году. Осенью 2019 года число учащихся было 960 тысяч, из них 105 тысяч первоклассников. По статистике, более 92% детей пойдут в школы в районе проживания. Всего в России в этом году за парты сядут 17 миллионов школьников, из них 1,9 миллиона - первоклашки.

5 главных нововведений учебного сезона

1. Каждый класс должен учиться по своему расписанию и в своем кабинете (чтобы дети не пересекались с другими классами).

2. «Утренние фильтры»: обязательны измерение температуры на входе и ежедневная уборка во всех помещениях школы, включая спецобработку дверных ручек, наличие одноразовых полотенец, мыла, обеззараживателей воздуха.

3. Учеников в классе должно быть не более 15 человек.

4. Дистанционные программы обучения по некоторым предметам могут быть сохранены.

5. Массовые мероприятия под запретом до особого распоряжения. Работа продленок - по усмотрению дирекции школ.

Учителя не спешат прощаться с онлайн-тренажерами и учебными сайтами. Фото: Олег УКЛАДОВ

Онлайн-обучение продолжается?

В дополнение к традиционным учебным программам с этого года будут активно использоваться и IT-ресурсы. Цифровая среда в школах будет включать в себя также административные сервисы - электронный журнал и документооборот, запись в библиотеку и финансово-хозяйственное планирование, учет достижений и расписание.

Интерактивные образовательные платформы в помощь

Самые распространенные в Москве дистанционные обучающие ресурсы, помогающие учителям вести уроки, - это, конечно, государственные платформы.

• Российская электронная школа - www.resh.edu.ru/. Это полный школьный курс уроков, библиотека отобранных методистами интерактивных уроков по всем предметам с 1-го по 11-й класс, созданная на основе уроков от лучших учителей страны. Также эта платформа - банк уникальных задач, фильмов, концертов и виртуальных экскурсий.

• Московская электронная школа - www.uchebnik.mos.ru. Это облачная интернет-платформа, набор электронных учебников и тестов, домашних заданий, материалов для уроков, а также готовые интерактивные сценарии уроков для учителей.

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Далее идут крупные ресурсы, созданные частными компаниями, их иногда используют как альтернативу первым двум онлайн-площадкам.

• Яндекс.Учебник - www.education.yandex.ru.

• ЯКласс - www.yaklass.ru.

• Учи.ру - www.uchi.ru/.

• Платформа новой школы - www.pcbl.ru/.

• Маркетплейс образовательных услуг - www.elducation.ru/.

Еще раз отметим: в ряде российских регионов цифра задержится официально - в них онлайн-среда будет идти в дополнение к привычному учебному процессу. Все это будет проходить в рамках эксперимента Минпросвещения России по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.