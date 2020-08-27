Владимир Путин наградил «СУЭК» памятной медалью за вклад в организацию акции «#МыВместе»

Вручение награды прошло 27 августа в Москве на встречи партнеров акции, на которой были подведены ее итоги. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) получило от президента России Владимира Путина грамоту и памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».Всего в ходе акции #МыВместе помощь была оказана 3 450 646 людям.

На всех предприятиях СУЭК Андрея Мельниченко сотни волонтеров присоединились к инициативе #МыВместе с самого ее старта. Все они прошли обучение, зарегистрированы на сайте акции, оснащены полными комплектами индивидуальных защитных средств. В рамках акции волонтеры взаимодействуют с Общероссийским народным фронтом, муниципальными администрациями, врачами городских районных больниц, и выясняют – где их помощь нужнее в данный момент.

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В частности, доставляют продуктовые и витаминные наборы, средства защиты – медицинские маски, антибактериальные влажные салфетки и мыло ветеранам, пенсионерам, многодетным, социально сложным семьям, словом, всем, кому сегодня особенно нужна помощь. Также СУЭК помогает волонтерским штабам #МыВместе: в ряде регионов компания выделила средства на обеспечение работы штабов – дооборудование помещения, приобретение кулера, посуды, электрическое освещение уличных шатров для работы волонтеров в вечернее время. Регулярно угольщики передают добровольцам штаба #МыВместе средства защиты – перчатки, маски.

Особое внимание волонтеров направлено на поддержку медицинского персонала инфекционных отделений и больниц в регионах присутствия. В медицинские учреждения поставляются не только оборудование и средства защиты, но и продукты, горячие обеды, одноразовая посуда и прочие необходимые в быту вещи.

«Мы даже не предполагали, что на территориях присутствия компании движение примет такой массовый характер, - отметил заместитель генерального директора компании «СУЭК» Сергей Григорьев. - Мы очень тронуты этим и благодарны нашим сотрудникам, это в основном молодые люди, за такой бескорыстный и активный порыв помочь людям, за помощь нуждающимся и врачам, которые самоотверженно работают каждый день».