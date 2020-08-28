«Ростелеком» после пандемии: продолжат ли концерты в интернете и почему сегодня в моде оранжево-фиолетовый?

Вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время пандемии коронавируса сервисы компании «Ростелеком» спасли миллионы россиян от тотальной изоляции. Требуется интернет, не знаете, чем себя развлечь, хотите пройти обучение? Компания предложила массу возможностей для работы и саморазвития людям, не имеющим возможности свободно передвигаться по улице. Сейчас страна снимает карантинные меры. Как изменится жизнь клиентов компании? Рассказал Михаилу Антонову на «Радио «Комсомольская правда» вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.

«К ПЕРЕГРУЗКАМ ГОТОВИЛИСЬ»

- Хочется поздравить вас с выходом из пандемии, но спрошу: а вы уходили на неё?

- Мы являемся предприятием непрерывного производственного цикла, поэтому ни единого дня мы не проводили в режиме самоизоляции.

- Нагрузка на сети, наверное, возросла кратно?

- Мы начали серьезно готовиться к нагрузкам еще в тот момент, когда события только стартовали в Европе. Успешно справились, расширив в первую же неделю стыки в пять раз. Если говорить о ситуации внутри сети в стране, - тут проблем не было. Готовились и к бОльшим перегрузкам. Потому что у нас есть Новый год, и мы «репетируем» это каждый год.

- Сильно пришлось сместить ввод новаций из-за пандемии?

- Я бы говорил не про смещение, а про новые реалии, с которыми мы только учимся жить. У нас возник повышенный спрос на наши сервисы и услуги. Пришлось раньше, чем планировалось, запускать новинки в рамках нашего интерактивного телевидения. Напряженно работали над вводом сервисов на электронном портале Госуслуг, которыми вы все могли воспользоваться. Это - получение пособий на детей. Была небольшая заминка, но мы оперативно ее купировали.

- Как вы боретесь с цифровым неравенством?

- Везде, где присутствуем, мы предоставляем одинаково высокий уровень и качество сервиса. Но на территории нашей огромной страны существуют и «белые пятна». Президент страны Владимир Путин поставил перед нашей компанией задачу: к 2030 году обеспечить современными услугами связи 97% населения страны. Это в планах.

260 ТЕЛЕКАНАЛОВ НА ПЛАНШЕТЕ

- В Москве раньше вы оказывали услуги под брендом «Онлайм», а с 13 августа он присоединился к общему бренду «Ростелекома». Для чего это сделано?

- Чтобы предоставить нашим клиентам больше возможностей, более простой доступ к большему количеству современных технологий. Мы убираем дополнительный бренд и остаемся в рамках корпоративных цветов – фиолетового и оранжевого. Напомню, «Онлайм» - зеленый. Многие его знают. И сейчас, переходя на «Ростелеком», мы рассчитываем повысить и количество, и качество предоставляемых услуг. При этом клиентам не нужно заключать новых договоров, тарифы не пересматриваются, все взаимодействие с нами остается прежним.

- Но это в общем, а если говорить конкретно?

- Например, вы получите возможность пользоваться более удобным способом сервисом Wink: смотреть более 260 каналов, с библиотекой более 5 тысяч фильмов, на любом устройстве. Будь то смартфон, планшет, телевизор, через приставку, либо умный телевизор – через приложение. До пяти устройств можете подключать в рамках тарифного плана.

- Про конкурентную борьбу вопрос: придумывать и изобретать что-то еще можно?

- Мы любим конкуренцию. Чем сильнее конкуренты, тем сильнее мы. Ведь они заставляют нас думать и двигаться. Если говорить о новинках, то приведу две инициативы. Мы запустили тариф «Трансформер». Мы не знали, что наступит пандемия, но оказалось, что именно в этот период тариф «сработал». В его рамках вам доступно 12 тематических пакетов.

- А вторая инициатива?

- Сейчас реализуем проект РТК-ключ - платформа с сервисами для организации «умного дома». Это и домофон с видеонаблюдением, различные датчики – открытия дверей, протечки, умная розетка, умный шлагбаум. Наш умный домофон звонит не на устройство у двери, а на приложение в вашем мобильном телефоне: вы можете либо открыть, либо не открывать. Плюс каждый, кто входит к вам, сохраняется в виде истории. Вы будете всегда знать, какое количество людей за последний месяц к вам приходило, и иметь их фото.

Умный шлагбаум срабатывает после распознавания номера. Очень любят этот продукт в новостройках. Пока идет процесс заселения, очень много ремонтных бригад и курьерских доставок привлекается. Сейчас вам приходится идти в управляющую компанию, выписывать пропуск. У нас – не нужно. Достаточно лишь внести номер автомобиля в приложение, и шлагбаум автоматически для него откроется.

«МЫ БУДЕМ ОТВЕЧАТЬ НА ПОТРЕБНОСТИ»

- Сотни телеканалов, тысячи фильмов, многое бесплатно… В перспективе вы собираетесь увеличивать цену за качество и скорость?

- Нет, мы планируем оставить все наши цены на текущем уровне, не рассматриваем в ближайшей перспективе никаких индексаций. Компания достаточно хорошо вышла из пандемии. Например, «Ростелеком-лицеи», который содержит образовательный контент для школьников и дошкольников, количество клиентов увеличил в шесть раз. Просто из-за того, что там очень качественный и востребованный контент.

- Вы давали онлайн-концерты с музыкантами. Для подписчиков Wink это было бесплатно. Как этот проект родился?

- Оказавшись в самоизоляции, в том числе и музыканты, и мы начали искать способы не потерять контакт с аудиторией. Спрос встретил предложение. Надо понимать, что у нас более 6 млн. подписчиков. Некоторые концерты у нас смотрело более 2 млн. зрителей. Выходили в эфир из студий, а, например, Полина Гагарина делала трансляцию из своего загородного дома. Вместе с ней участвовали пять музыкантов, каждый из своего дома. Все музыкальные потоки были объединены таким образом, что концерт удался.

- Я не успел посмотреть группу «Звери», выступала «Ария», а я давний поклонник этой группы. Это все сохранилось?

- Все записи остались, можете в любой момент получить к ним доступ и еще раз насладиться.

- А вы будете продолжать этот проект, пока концерты не разрешили проводить широко?

- Мы будем отвечать на потребности. Вы упомянули онлайн-концерты, а мы в период пандемии также делали и онлайн-тренировки спортивные совместно с одной из ведущих UFC GYM. Мы подготовили серию уроков для людей с любым уровнем подготовки. Прежде всего – для начинающих. Потому что те, кто умеют, им не нужен онлайн-урок. Это было очень популярно.

«ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ»

- Фитнес, концерты, кино, игры, музыка, лицей. Что еще?

- В центральной части России большое количество различных культурных объектов, которые находятся в прекраснейшем состоянии, но не так популярны у посетителей. Сейчас мы готовим целое направление, где будет доступен контент об этих местах, описывающий все, чем можно насладиться. Мы стараемся создать максимальный эффект вашего присутствия на объекте. Надеемся, что это вызовет искренний интерес пользователей, люди соберутся и все-таки съездят туда.

- Борьба за аудиторию наверняка будет продолжаться. Если говорить про «Ростелеком», сколько миллионов у вас аудитория?

- Более десяти. Причем, планируем ее удвоить.

- Вполне возможно, многим захотелось сейчас зайти на сайт «Ростелекома» - rt.ru. Есть ли какая-то демоверсия, которая позволит получить впечатление от ключевых сервисов компании?

- У нас проходит большое количество акций. Вы имеет возможность не только попробовать, но и на протяжении нескольких месяцев пользоваться нашими сервисами бесплатно или за символические деньги. Например, сейчас есть возможность подключить интерактивное телевидение с тарифным планом «Трансформер», где в течение четырех месяцев будут доступны абсолютно все телеканалы.