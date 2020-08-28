А когда мы будем проходить про богатство?

Сегодня наличные отходят на второй план, все чаще ребята, особенно те, кто постарше, пользуются банковскими картами. Фото: Shutterstock

НАЛИЧНЫЕ ИЛИ КАРТА?

Карманные деньги всегда были непростой темой в отношениях отцов и детей. Да и в отношениях между самими детьми. Сколько пережито по поводу потерянных или отобранных хулиганами денег! Сегодня наличные отходят на второй план, все чаще ребята, особенно те, кто постарше, пользуются банковскими картами.

- С самых первых шагов маленькому человеку все-таки лучше давать наличные - они более осязаемы, их можно потрогать, а потом уже переходить к безналичным деньгам, картам - пользоваться ими удобнее, да и родителям удобнее контролировать траты, - сказала «КП» детский психолог, директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка.

Стоит подчеркнуть, что в школах сейчас в ходу силиконовые электронные браслеты «Москвенок». Чипы внутри браслета отмечают вход-выход ребенка из школы - родители через телефонное приложение могут видеть, вошли ли сын-дочь в школу. И также на виртуальный счет браслета родители через телефон могут положить деньги на школьные обеды.

Для детей постарше нужны и наличные, и карты - как пластиковые, так и виртуальные, существующие только в мобильных телефонах.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Главное, что надо усвоить: ребенку в возрасте до 14 лет карта может быть оформлена только как дополнительная к карте родителя. В банках таких карт великое множество. Редко какое финансовое учреждение пройдет мимо такого выгодного клиента, как школьник.

Чаще всего родители выбирают для возрастной группы 6 - 14 лет виртуальные карты.

- Их можно скачать на телефон - хоть айфон, хоть андроид, - пояснил «КП» эксперт по финансам Владимир Павловский. - Причем устанавливается такая карта одновременно и на телефон ребенка, и на телефон родителя. Карта не привязывается ни к какому счету. Но родитель может пополнять ее онлайн. Пользоваться картой школьник может двумя способами. Производить оплату в магазинах (как с виртуальной карты - то есть касаясь телефоном терминала) либо через интернет (на тех сайтах, где нет ограничений по возрасту). Если у телефона нет функции бесконтактной оплаты, то остаются только покупки в интернет-магазинах.

КАК ОГРАНИЧИВАЮТ ТРАТЫ

Снятие наличных на этой карте не предусмотрено. Переводы денег - тоже. На карту деньги перевести можно, а с карты нет.

Не получится и транжирить.

- Некоторые банки устанавливают лимиты на детские карты: например, лимит на единовременную покупку (до 15 000 руб.), а в месяц можно потратить не более 40 000 руб., - рассказал Павловский. - При этом родитель может установить собственные ограничения, хоть 1 рубль. Несомненным плюсом является система кешбэк, на детских картах она тоже действует.

Кроме того, родитель, который оформил на своем телефоне дубликат карты, видит все траты, которые совершает его ребенок, и может оценить, хозяйственный у него растет наследник или велика вероятность, что все промотает.

А ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ?

Допустим, случилось страшное - ребенок потерял мобильник. Или еще хуже - хулиганы отобрали. Сам телефон - это еще полбеды, а если на карте есть деньги?

В таких случаях карту можно заблокировать.

Но есть нюанс. Заблокировать, а потом разблокировать нельзя. Если заблокировал, то, считай, закрыл. И последующее разблокирование - это, по сути, перевыпуск виртуальной карты. Деньги со старой карты не пропадают. На какую-либо другую карту их перевести нельзя, но можно перевести на новую виртуалку, выпущенную взамен той, что потерялась вместе с телефоном.

- Один из крупнейших банков России выпускает детские виртуальные карты, в которых помимо общего «джентльменского набора» есть проценты на остаток - 3,14% в год. Процент мизерный, но остроумно. Число Пи, как никак! - улыбается Владимир.

ПЛЮС ПРИЛОЖЕНИЕ

Практически у всех банков есть еще и специальные детские приложения. Как правило, они содержат чат, в котором ребенок может задать вопрос и получить оперативный и квалифицированный ответ от банка.

Еще один общий пункт - обучение финансовой грамотности. Банкам это выгодно - с малых лет растят себе клиентов. Ну и самим деткам не повредит.

«Детская карта» оформляется только как дополнительная к карте родителей. Фото: Shutterstock

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ

Вообще-то с 14 лет можно уже самостоятельно открывать депозитные счета и дебетовые карты. Но это же еще школьный возраст! Поэтому многие банки предусматривают отдельный продукт для подростков - уже не настолько малышовый, но и все-таки еще не такой, как у взрослых.

Например, для ребят 14 - 20 лет банк предлагает дебетовую карту, которую можно продублировать в виртуальном варианте на телефоне. Обслуживание уже платное - в среднем 150 руб. в год.

СЕМЕЙНЫЕ КАРТЫ

Некоторые банки используют систему семейных карт. Это когда все карты членов одной семьи привязаны к одному счету. Чем это удобно? У многих банков кешбэк начинают платить только с определенной суммы покупок. Иногда в одиночку столько не наберешь. А всей семьей - запросто. Удобно.

Плата за домашку

Некоторые родители, желая дать пример, что такое заработок, предлагают детям денежные премии за выполнение домашних обязанностей. Например, погулять с собакой - 200 руб., убрать в комнате - 100 руб. Правильный это подход или так себе?

- Давать деньги за то, что сходил в магазин, помыл посуду или выполнил какие-то другие домашние обязанности, я считаю неправильным, - говорит детский психолог Евгения Блискавка. - У человека мотивация падает. Пару раз сделает, а потом вы его не заставите ни за какие деньги. В отношении домашних обязанностей у ребенка нужно формировать чувство искреннего удовлетворения от выполненного долга - есть же и такая человеческая мотивация, не только вознаграждение.