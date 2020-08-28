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Общество

А когда мы будем проходить про богатство?

Раз в школах нет уроков про одну из главных наук - про управление деньгами, мы решили узнать, как детям постичь финансовую грамотность
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Сегодня наличные отходят на второй план, все чаще ребята, особенно те, кто постарше, пользуются банковскими картами.

Сегодня наличные отходят на второй план, все чаще ребята, особенно те, кто постарше, пользуются банковскими картами.

Фото: Shutterstock

НАЛИЧНЫЕ ИЛИ КАРТА?

Карманные деньги всегда были непростой темой в отношениях отцов и детей. Да и в отношениях между самими детьми. Сколько пережито по поводу потерянных или отобранных хулиганами денег! Сегодня наличные отходят на второй план, все чаще ребята, особенно те, кто постарше, пользуются банковскими картами.

- С самых первых шагов маленькому человеку все-таки лучше давать наличные - они более осязаемы, их можно потрогать, а потом уже переходить к безналичным деньгам, картам - пользоваться ими удобнее, да и родителям удобнее контролировать траты, - сказала «КП» детский психолог, директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка.

Стоит подчеркнуть, что в школах сейчас в ходу силиконовые электронные браслеты «Москвенок». Чипы внутри браслета отмечают вход-выход ребенка из школы - родители через телефонное приложение могут видеть, вошли ли сын-дочь в школу. И также на виртуальный счет браслета родители через телефон могут положить деньги на школьные обеды.

Для детей постарше нужны и наличные, и карты - как пластиковые, так и виртуальные, существующие только в мобильных телефонах.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Главное, что надо усвоить: ребенку в возрасте до 14 лет карта может быть оформлена только как дополнительная к карте родителя. В банках таких карт великое множество. Редко какое финансовое учреждение пройдет мимо такого выгодного клиента, как школьник.

Чаще всего родители выбирают для возрастной группы 6 - 14 лет виртуальные карты.

- Их можно скачать на телефон - хоть айфон, хоть андроид, - пояснил «КП» эксперт по финансам Владимир Павловский. - Причем устанавливается такая карта одновременно и на телефон ребенка, и на телефон родителя. Карта не привязывается ни к какому счету. Но родитель может пополнять ее онлайн. Пользоваться картой школьник может двумя способами. Производить оплату в магазинах (как с виртуальной карты - то есть касаясь телефоном терминала) либо через интернет (на тех сайтах, где нет ограничений по возрасту). Если у телефона нет функции бесконтактной оплаты, то остаются только покупки в интернет-магазинах.

КАК ОГРАНИЧИВАЮТ ТРАТЫ

Снятие наличных на этой карте не предусмотрено. Переводы денег - тоже. На карту деньги перевести можно, а с карты нет.

Не получится и транжирить.

- Некоторые банки устанавливают лимиты на детские карты: например, лимит на единовременную покупку (до 15 000 руб.), а в месяц можно потратить не более 40 000 руб., - рассказал Павловский. - При этом родитель может установить собственные ограничения, хоть 1 рубль. Несомненным плюсом является система кешбэк, на детских картах она тоже действует.

Кроме того, родитель, который оформил на своем телефоне дубликат карты, видит все траты, которые совершает его ребенок, и может оценить, хозяйственный у него растет наследник или велика вероятность, что все промотает.

А ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ?

Допустим, случилось страшное - ребенок потерял мобильник. Или еще хуже - хулиганы отобрали. Сам телефон - это еще полбеды, а если на карте есть деньги?

В таких случаях карту можно заблокировать.

Но есть нюанс. Заблокировать, а потом разблокировать нельзя. Если заблокировал, то, считай, закрыл. И последующее разблокирование - это, по сути, перевыпуск виртуальной карты. Деньги со старой карты не пропадают. На какую-либо другую карту их перевести нельзя, но можно перевести на новую виртуалку, выпущенную взамен той, что потерялась вместе с телефоном.

- Один из крупнейших банков России выпускает детские виртуальные карты, в которых помимо общего «джентльменского набора» есть проценты на остаток - 3,14% в год. Процент мизерный, но остроумно. Число Пи, как никак! - улыбается Владимир.

ПЛЮС ПРИЛОЖЕНИЕ

Практически у всех банков есть еще и специальные детские приложения. Как правило, они содержат чат, в котором ребенок может задать вопрос и получить оперативный и квалифицированный ответ от банка.

Еще один общий пункт - обучение финансовой грамотности. Банкам это выгодно - с малых лет растят себе клиентов. Ну и самим деткам не повредит.

«Детская карта» оформляется только как дополнительная к карте родителей.

«Детская карта» оформляется только как дополнительная к карте родителей.

Фото: Shutterstock

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ

Вообще-то с 14 лет можно уже самостоятельно открывать депозитные счета и дебетовые карты. Но это же еще школьный возраст! Поэтому многие банки предусматривают отдельный продукт для подростков - уже не настолько малышовый, но и все-таки еще не такой, как у взрослых.

Например, для ребят 14 - 20 лет банк предлагает дебетовую карту, которую можно продублировать в виртуальном варианте на телефоне. Обслуживание уже платное - в среднем 150 руб. в год.

СЕМЕЙНЫЕ КАРТЫ

Некоторые банки используют систему семейных карт. Это когда все карты членов одной семьи привязаны к одному счету. Чем это удобно? У многих банков кешбэк начинают платить только с определенной суммы покупок. Иногда в одиночку столько не наберешь. А всей семьей - запросто. Удобно.

Плата за домашку

Некоторые родители, желая дать пример, что такое заработок, предлагают детям денежные премии за выполнение домашних обязанностей. Например, погулять с собакой - 200 руб., убрать в комнате - 100 руб. Правильный это подход или так себе?

- Давать деньги за то, что сходил в магазин, помыл посуду или выполнил какие-то другие домашние обязанности, я считаю неправильным, - говорит детский психолог Евгения Блискавка. - У человека мотивация падает. Пару раз сделает, а потом вы его не заставите ни за какие деньги. В отношении домашних обязанностей у ребенка нужно формировать чувство искреннего удовлетворения от выполненного долга - есть же и такая человеческая мотивация, не только вознаграждение.

ОбразованиеОбразование: Особый случай

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