Алкоголь и побои: что пришлось пережить Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ляйсан Утяшева восемь лет счастлива в браке с Павлом Волей. Шоумен регулярно признается жене в любви и буквально пылинки с нее сдувает. Вместе они воспитывают двоих детей: семилетнего Роберта и пятилетнюю Софию. Однако мало кто знает, что гимнастке пришлось столкнуться в жизни с рукоприкладством со стороны близкого человека.

Ляйсан Утяшева призналась, что пережила домашнее насилие со стороны своего отца. Родитель злоупотреблял спиртными напитками. Звезда все детство провела в страхе. Когда отец выпивал, он слетал с катушек и бил не только жену, но и маленькую дочь. Но однажды Ляйсан дала ему жесткий отпор.

Утяшева родилась в простой семье. Ее мама работала библиотекарем, а отец - учителем истории. По словам 35-летней телезвезды, когда отец работал по профессии, то был любящим и заботливым родителем. Однако все изменилось, когда Альберт Утяшев занялся бизнесом. Его как будто подменили.

Причиной стали неудачи. Они буквально подкосили его, и мужчина стал искать утешения на дне бутылки, пристрастившись к алкоголю. А потом Утяшев стал избивать дочь и жену.

"Не хочу из папы делать демона, но я насмотрелась. Я все детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый. И опять начнется. Мне было десять, когда я маме сказала: «Мы должны убежать». Она ответила: «Как же семья? Что подумают люди?». Чтобы у меня не было ненависти к папе, она мне говорила: «Твой папа немножко заболел. Давай мы его попробуем вылечить». Я возразила, что больше не могу видеть, как она сидит с холодным мясом на лице каждое утро, скрывая синяки", - поделилась гимнастка в YouTube-шоу "Света вокруг света".

И однажды Ляйсан подняла руку на собственного отца, защищая маму. Она ударила отца гимнастической булавой. "У меня рука была, как во сне. Когда ты бежишь от монстра, а ноги тяжелеют. У меня рука была такая тяжелая, я эту булаву сломала. А мне ее только привезли из Японии, она дорого стоит, а мы живем в однокомнатной квартире. Мама вяжет по ночам, потом мы лук продаем на базаре, а еще она работает в библиотеке и читает лекции", - вспомнила пережитое Ляйсан.

Зульфия Утяшева все же подала на развод. После этого Альберт завел новую семью.

Утяшева призвала женщин, столкнувшихся с домашним насилием, бежать от агрессоров. По ее словам, об избиениях надо рассказывать.