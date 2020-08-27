Спецкора "КП" Дмитрия Стешина отпустили из РУВД в Минске

Дмитрий Стешин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, задержанного в Минске во время освещения акции протеста 27 августа, отпустили из РУВД. Как он отмечает, с ним обращались хорошо.

Напомним, ранее силовики начали задержания участников акции протеста на площади Независимости в Минске. Позже в автозаке оказался и сам Стешин.

Уже из автозака Стешин сообщил, что с ним едет около 40 человек.

- Нас человек 40, молодежь и зрелые мужики примерно моего возраста. Едем мы уже минут 15, наверное. С нами в автозаке один омоновец, он достаточно доброжелательно разговаривает. Нас везут в какой-то РОВД, где должны опросить. Телефон не отобрали, я заходил в автозак и был в эфире радио «КП», - передавал наш спецкор.

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